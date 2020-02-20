快訊／新北居家檢疫關懷中心超強大　醫療、買飯、倒垃圾買口罩全包！

▲新北市居家檢疫關懷中心成立記者會，新北市長侯友宜、衛福部長陳時中出席。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府20日成立居家檢疫關懷中心，將包辦近5000名居家檢疫民眾14天的生活大小事，包括買口罩、用餐、購物等民生需求，就醫需求部分，則由衛生局與醫師公會合作，提供即時視訊醫療，消防局會出車協助，環保局則可以幫忙倒垃圾等等。

為了保障家人及大眾健康，居家檢疫者配合中央防疫政策， 14日暫失自由不得外出，生活上必然有許多不便，如就醫、用餐、急難救助及垃圾清運等問題，市長侯友宜表示，居家檢疫關懷中心即時整合各局處資源，民政組除設置各區電話關懷中心執行每日電訪，配合警政組實地查訪外，也負責與內政部民政司聯繫，掌握最新防疫資訊，並通報有垃圾清運需求者予環保組，由環保組協助家戶垃圾清運。

衛生組以電話方式提供醫療、用藥及心理關懷等專業諮詢或視訊問診服務，並安排有就醫需求者轉介至指定醫院就醫。另外，如個案有領藥需求，而無親友代領者，即由社區藥局藥師協助送藥到宅，並以電訪方式提供用藥指導或諮詢。現場衛生局也示範遠端視訊診療，由新北市醫師公會顏鴻順副理事長示範聯繫啟動視訊問診，詢問示範個案身體狀況提供專業醫療服務。