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快訊／新北首創居家檢疫關懷中心　5,000檢疫民眾14天免費追劇

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▲新北市居家檢疫關懷中心成立記者會,新北市長侯友宜,衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／新北報導

新北市府為強化逾5,000位居家檢疫對象追蹤管理並提供關懷，於20日成立居家檢疫關懷中心，衛福部長陳時中、新北市長侯友宜到場鼓勵第一線人員；關懷中心也合作三大影音平台業者，提供居家檢疫民眾14天免費追劇、看電影。

關懷中心提供居家防疫實體與數位關懷包，陪市民「宅14天」，實體包包含「市長感謝信」、14片口罩及衛教資訊。此外，市府也推出數位版歡外包，除了可借電子書，以及由CATCHPLAY+、myVideo、台灣連線旗下的LINE TV等三大OTT影音平台業者，各提供3,000組14天免費觀賞序號，將隨機提供給新北市居家檢疫民眾。

民政局表示，要讓14天待在家裡不能外出的民眾可以看電影和追劇，同時，數位版關懷包也能轉介至新北市立圖書館線上推薦書單、衛生局居家動健康影音及教育局親師生平台，讓民眾在居家檢疫期間能持續學習、輕鬆運動。

除了照顧市民娛樂，針對民眾14天的生活大小事，整合政府資源給予協助，包括買口罩、用餐等需求，會請區公所會協助購物需求。衛生局則會請醫師公會提供視訊醫療，若有就醫需有，消防局會出車協助，環保局則可以幫忙倒垃圾等等服務。

新北市關懷中心設置專線即時關懷居家檢疫者，並與29區公所視訊連線慰勉第一線同仁。侯友宜表示，用將心比心的態度來照顧市民，未來新北市的居家檢疫者皆會配發安心宅關懷包，關懷受規範者14天的身心健康。

▲新北市居家檢疫關懷中心成立記者會,新北市長侯友宜,衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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