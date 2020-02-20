遭控是「病毒源頭」！武漢病毒研究所：走在戰「疫」第一線我們問心無愧

▲ 武漢病毒研究所日前被指控，就是洩漏新型冠狀病毒的源頭。（圖／翻攝自武漢病毒研究所官網）

實習記者羅明輝／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，網路上也傳出關於病毒起源的各種說法。日前就有謠言直指「武漢病毒研究所一名女研究生是新冠肺炎『零號病人』」、「新冠肺炎是武漢研究所『人為製造與洩露』」。面對外界種種推測，武漢病毒研究所19日在官網發文回應，研究所過去一個多月來為防疫工作竭盡心力，絕對「問心無愧」。

武漢病毒研究所在官網發表一篇《致全所職工和研究生的一封信》，內文提到，新冠肺炎疫情爆發以來，全所黨員幹部、職工和研究生都堅決貫徹落實黨中央決策和院黨組部署，嚴防嚴控疫情，主動承擔科技攻關重任。不過近期，網路流傳著關於研究所的一些謠言，像是「新冠病毒源於人工合成」、「病毒是從P實驗室4洩露的」、「軍方接管P4研究所」「研究人員因為病毒洩露而死亡」、「有位研究生是『零號病人』」、「有研究員實名舉報所領導」等，引發了各界的持續關注。

文中寫道，「這些謠言對於堅守科研一線的我所科研人員造成極大的傷害，也嚴重干擾了我所承擔的戰疫應急科研攻關任務。疫情發生以來，我們全力以赴、開展科研攻關，研究所同事、同學響應研究所號召，主動放棄春節假期，克服重重困難，嚴格落實疫情防控及實驗室生物安全管理各項規定，爭分奪秒、夜以繼日，奮戰在戰『疫』第一線。」

文中說明，2019年12月30日晚間，研究所收到由武漢市金銀潭醫院送來的不明原因肺炎樣品後，連夜組織力量、連續72小時攻關，於2020年1月2日確定新冠病毒的全基因組序列；1月5日分離得到病毒毒株；1月9日完成國家病毒資源庫入庫及標準化保藏作業；1月11日作為國家衛健委指定機構之一，向世界衛生組織提交了病毒序列。同時，研究所還在病原鑑定、病毒溯源、病原檢測、抗病毒藥物及疫苗研製、動物模型建立等方面，開展了大量工作，取得了良好進展。

▲ 面對外界種種謠言，武漢病毒研究所19日在官網發文回應 。（圖／翻攝自武漢病毒研究所官網）

「回首過去一個多月的艱辛付出，我們問心無愧！」武漢病毒研究所強調，作為武漢市指定的機構之一，我們參與了新冠病毒肺炎病原學的檢測工作，從1月26日起，累計檢測疑似新冠肺炎病人咽拭子樣本約4000份，還派出了由職工和研究生組成的小分隊，支援黃岡市病原學檢測，為疫情防控工作盡心出力。

信中最後向全所同仁喊話，「疫情當前，科技攻關就是戰「疫」前線，請大家要堅定信心，排除干擾，團結一致，全身心做好科技攻關和疫情防控各項工作，用紮實的工作成績體現科技國家隊的使命和擔當，為打贏疫情防控戰提供有力的科技支撐！當前，中國在加油！武漢在加油！我們武漢病毒所也一定要加油！」