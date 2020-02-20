　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國兩千多人死亡…急求6億美元經費　WHO譚德塞籲「加速捐款」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲WHO秘書長譚德塞呼籲加速捐款。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）昨（19）日發布新冠肺炎（COVID-19）最新疫情報告，中國截至19日已有2006人死亡，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，WHO兩周前曾釋出應對計畫，所需經費達6億7500萬美元，雖然有陸續收到款項，反應卻不熱烈，因此繼續請求會員國支持。

早在本月5日，WHO就在網站表示為了防範新冠病毒與應對全球計畫，需要6.75億美元（約台幣203億元）經費，進而保護衛生系統較脆弱的國家。《中央社》報導，譚德塞最新在疫情簡報中說明，中國的新增病例下降是好事，然而還是要謹慎應對，另外，WHO所需6.75億美元經費，雖然陸續有收到捐款，但各界反應非常緩慢，因此請求支持。

譚德塞表示，現在大家對於新冠病毒的了解有所增加，80％以上的病例為輕症患者，不過20％患者病況嚴重，除此之外，病患越高齡，死亡風險也拉高。他不忘稱讚中國積極從源頭控制疫情，使得國際間可以避免一場更大的危機。

根據《新華社》英文版，譚德塞19日說，WHO的專家小組正在中國找出有關COVID-19的更多解答，他感謝加拿大對抗疫情付出的努力，並承諾繼續與所有國家攜手來抑制病毒擴散。此前，加拿大承諾將提供200萬美元給WHO，協助各國應對新冠肺炎。

ET快訊
美CDC認定：台灣出現明顯社區傳播　這五個亞洲國家也入列
北部女發燒29天才確診…將有社區感染？台醫看法悲觀：已達臨界
LINE桌機版更新　推出五大新功能超實用
劉真病危昏迷…加護病房狀況曝光　「媽媽陪病榻旁」現場警衛站崗
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

4000億隻蝗蟲是假新聞？新華社照片：沙漠蝗蟲還在東非

病毒經郵輪派對、自助吧擴散…日研究：鑽石公主號船員隔離不確實

美國CDC認定：台灣出現明顯社區傳播　日韓越泰星也入列

疫情擴大　日媒：習近平4月訪日行可能延後

首位同志閣員！川普提名鐵粉　駐德大使接任代理國家情報總監

不斷更新／南韓疫情擴大！確診82例　政府宣布：禁止軍人會客、離開基地

南韓大廠800人遭隔離！員工出現肺炎症狀急送醫　曾與大邱確診者密切接觸

更新／德國水煙酒吧驚爆2槍擊案！　「8死5傷」槍手躺死家中伴1屍

中國兩千多人死亡…急求6億美元經費　WHO譚德塞籲「加速捐款」

6歲小舞棍！學校師生前「solo」扭腰擺頭完美對拍...技驚全場

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

4000億隻蝗蟲是假新聞？新華社照片：沙漠蝗蟲還在東非

病毒經郵輪派對、自助吧擴散…日研究：鑽石公主號船員隔離不確實

美國CDC認定：台灣出現明顯社區傳播　日韓越泰星也入列

疫情擴大　日媒：習近平4月訪日行可能延後

首位同志閣員！川普提名鐵粉　駐德大使接任代理國家情報總監

不斷更新／南韓疫情擴大！確診82例　政府宣布：禁止軍人會客、離開基地

南韓大廠800人遭隔離！員工出現肺炎症狀急送醫　曾與大邱確診者密切接觸

更新／德國水煙酒吧驚爆2槍擊案！　「8死5傷」槍手躺死家中伴1屍

中國兩千多人死亡…急求6億美元經費　WHO譚德塞籲「加速捐款」

6歲小舞棍！學校師生前「solo」扭腰擺頭完美對拍...技驚全場

丫頭罕見辣舞「狂開M字腿」拼了！　男友也在場…「偷瞄旁邊啦啦隊女神」全被拍

台胞證、持第二本護照恐成防疫破口！行政院：研擬做法中

台股盤中翻黑　收盤下跌33點收11,725點

快訊／新竹縣消保官辦公室遭廉政署搜索　縣府證實：是真的

61歲毒嬤做禮拜傳染37人…教徒恐怖內幕遭起底！　爆「教會私傳脫身攻略」

陳冠霖「雙眼紅腫」堅持上工　塗藥膏半夜痛醒：像有東西在眼睛裡鑽

不斷更新／蔣智賢開轟　悍將4比1領先味全龍

中職／統一獅找第4號洋投　已有鎖定人選

嘴綠看威金斯就想到杜蘭特　「我認為他可以進入最佳防守陣容」

蘇貞昌：配合居家隔離檢疫者酌予補貼　不配合將嚴查法辦

國際熱門新聞

東京馬取消不退費　在台日人分析文化差異

即／南韓一夜激增31例確診！

性癮女130人斬　生日當天戰4猛男

船上首例　鑽石公主號2人死亡

即／伊朗證實：2確診病例死亡

美國防疫也不講人道！　不配合撤僑SOP「不准入境」

日本九州首例　福岡1男近期無旅遊史

女高中生直播跳軌輕生：想留下證據

25年4判刑1跳崖　南韓總統下場慘

14天無症狀仍呈陽性　鑽石公主號美夫妻樂觀面對

日醫師突刪鑽石公主號內幕片：抱歉　

急求6億美元經費　WHO籲加速捐款

南韓：新冠肺炎進入社區傳播階段

發明複製貼上功能工程師離世 享壽74歲

更多熱門

相關新聞

美CDC認定：台灣出現明顯社區傳播

美CDC認定：台灣出現明顯社區傳播

美國疾病管制與預防中心（CDC）最新在網站中列出6個出現明顯社區傳播的國家，其中包括台灣，其餘國家則分別是日本、新加坡、南韓、泰國與越南。另外，CDC還對香港的旅遊警示列為第一級，呼籲前往香港的旅客應多注意新冠肺炎（COVID-19）疫情。台灣目前有24例確診。

發病29天才確診！　專家：病毒恐早已進台灣

發病29天才確診！　專家：病毒恐早已進台灣

好市多推滅菌液！「超大一罐」限購1瓶

好市多推滅菌液！「超大一罐」限購1瓶

疫情重創　嵐山逆勢推「無人觀光」

疫情重創　嵐山逆勢推「無人觀光」

義烏小商品城開市吸「回頭客」 推月底前「機＋酒」免費

義烏小商品城開市吸「回頭客」 推月底前「機＋酒」免費

關鍵字：

世界衛生組織譚德塞WHO新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

停課標準拍案！1校2例即全校停課

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

劉真裝葉克膜「黃金搶救期」曝！知情人：這幾天是關鍵

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

劉真病危原因曝光！　動心臟瓣膜手術「心跳停了」

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

河正宇「否認濫用藥物」網不信！急曝證據保清白

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面