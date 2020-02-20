中國兩千多人死亡…急求6億美元經費　WHO譚德塞籲「加速捐款」

▲WHO秘書長譚德塞呼籲加速捐款。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）昨（19）日發布新冠肺炎（COVID-19）最新疫情報告，中國截至19日已有2006人死亡，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，WHO兩周前曾釋出應對計畫，所需經費達6億7500萬美元，雖然有陸續收到款項，反應卻不熱烈，因此繼續請求會員國支持。

早在本月5日，WHO就在網站表示為了防範新冠病毒與應對全球計畫，需要6.75億美元（約台幣203億元）經費，進而保護衛生系統較脆弱的國家。《中央社》報導，譚德塞最新在疫情簡報中說明，中國的新增病例下降是好事，然而還是要謹慎應對，另外，WHO所需6.75億美元經費，雖然陸續有收到捐款，但各界反應非常緩慢，因此請求支持。

譚德塞表示，現在大家對於新冠病毒的了解有所增加，80％以上的病例為輕症患者，不過20％患者病況嚴重，除此之外，病患越高齡，死亡風險也拉高。他不忘稱讚中國積極從源頭控制疫情，使得國際間可以避免一場更大的危機。

根據《新華社》英文版，譚德塞19日說，WHO的專家小組正在中國找出有關COVID-19的更多解答，他感謝加拿大對抗疫情付出的努力，並承諾繼續與所有國家攜手來抑制病毒擴散。此前，加拿大承諾將提供200萬美元給WHO，協助各國應對新冠肺炎。