定情戒47年後「6400公里外森林」神秘出土　她感動：亡夫給的訊息





▲47年前弄丟的戒指，竟然在芬蘭森林中被找到。（圖／翻攝自Facebook／Morse High School Class of 1973）

記者李振慧／綜合報導

美國緬因州一名女子在高中時期弄丟丈夫送她的定情戒，沒想到相隔47年後，以為再也找不回來的戒指，竟然出現在6400公里外的芬蘭，她得知消息也覺得十分神奇，而戒指到底是怎麼跑到芬蘭，也令人百思不得其解。

38歲工人薩里寧(Marko Saarinen)上月在卡里納市(Kaarina)一森林中，用金屬探測器意外找到一枚古老戒指，上面寫著「莫爾斯高中」(Morse High School)、「1973年」和「SM」縮寫等字樣，他好奇把照片分享到臉書後，意外被網友發現，這枚戒指屬於校友麥肯納(Shawn McKenna)。

麥肯納的63歲妻子黛布拉(Debra McKenna)表示，這枚戒指是丈夫當年要去上大學前送給她的定情戒，沒想到她一次在當地百貨公司洗手時，不小心把戒指留在洗手台上，後來再也找不回來，「我把我的名字和電話留在店家，但從來沒有人打電話過來，我再也沒看過這個戒指。」

黛布拉說，當時弄丟戒指還怕得不敢告訴男朋友，沒想到對方完全不生氣，2人後來結婚生子過著幸福的生活，直到對方3年前因為癌症過世，找到這枚戒指對她而言，就像是已故丈夫在為她打氣的訊息，「我原本有點迷失，現在他讓我知道一切都會很好，他仍在我的身邊。」

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