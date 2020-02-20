新竹單親媽浴情殺！謊稱春宵過後不見人　鐵工殺人掩罪連父親都騙

圖文／鏡週刊

檢警調查家住台中的35歲林姓鐵工，與新竹市的40歲林姓女子交往近2年，卻因林男趁林女入浴時檢查其手機，發現林女竟在稱其他男子為「老公」，一怒之下將林女勒斃棄屍，犯案後還謊話連篇，甚至想逃往南部躲藏。

雖然林男到案後，在偵訊時還不斷嚷嚷著想跟林女一起死，但事實上在警方不到24小時的偵辦過程中，林男可說是謊話連篇，甚至為了逃匿連父親都騙，讓檢警對其想與林女一同殉情的說法都不置可否。

原來新竹警方在17日晚間接獲林女女兒報案，經調閱監視器鎖定林男涉有重嫌後，18日上午就調動警網前往台中林家找人，當時只有林父在家，不知所以的林父向警方表示兒子外出，還幫忙打電話叫林男回家，林男在電話內向父親聲稱會馬上回去。

但卻被另一組警網卻發現，林男根本直接開著車一路南下，似乎想要畏罪潛逃，旋即驅車南下追捕，在雲林地區將林男攔截到案，林男到案後，一開始聲稱與林女在摩鐵過夜後，隔天他一醒過來，就發現林女已經不在房內，他想說林女已先回家，遂在房間內吃早餐發懶，待到快中午才退房。

但對於車子為何在清晨4點進出摩鐵，林男卻含混其詞，直到警方突破林男心防，他才坦承16日晚間與林女約會激情過後，趁林女洗澡時偷看手機，意外發現林女喊其他人老公，爭吵盛怒之下，林男遂以手臂掐住林女脖子，直到林女斷氣。

林男將林女屍體裝進黑色大型垃圾袋內，搬運到車旁並塞進後車箱，17日凌晨4點多獨自將車開往羅馬公路棄屍，8點多又開回摩鐵，以為這樣就不會被人發現自己鑄下大錯，卻仍是難逃法網。

據了解，林男與林女雙方都曾有過婚姻，各自離異後2人已交往近2年時間，原本期待能有幸福的第二春，不料戀情以這種殘酷方式結束，全案依殺人罪嫌移送新竹地檢署偵辦當中。

此案之所以能迅速偵破，有賴派出所員警不將林女女兒報案，當成一般失蹤人口案件，主動積極過濾監視錄影畫面，加上相關單位對於案件的敏感度，才能準確研判案情並掌握凶手動向，不到一天就順利擒凶歸案。



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