　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新竹單親媽浴情殺！謊稱春宵過後不見人　鐵工殺人掩罪連父親都騙

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

檢警在林男帶領下，到山區尋找林女屍體。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

檢警調查家住台中的35歲林姓鐵工，與新竹市的40歲林姓女子交往近2年，卻因林男趁林女入浴時檢查其手機，發現林女竟在稱其他男子為「老公」，一怒之下將林女勒斃棄屍，犯案後還謊話連篇，甚至想逃往南部躲藏。

雖然林男到案後，在偵訊時還不斷嚷嚷著想跟林女一起死，但事實上在警方不到24小時的偵辦過程中，林男可說是謊話連篇，甚至為了逃匿連父親都騙，讓檢警對其想與林女一同殉情的說法都不置可否。

原來新竹警方在17日晚間接獲林女女兒報案，經調閱監視器鎖定林男涉有重嫌後，18日上午就調動警網前往台中林家找人，當時只有林父在家，不知所以的林父向警方表示兒子外出，還幫忙打電話叫林男回家，林男在電話內向父親聲稱會馬上回去。

但卻被另一組警網卻發現，林男根本直接開著車一路南下，似乎想要畏罪潛逃，旋即驅車南下追捕，在雲林地區將林男攔截到案，林男到案後，一開始聲稱與林女在摩鐵過夜後，隔天他一醒過來，就發現林女已經不在房內，他想說林女已先回家，遂在房間內吃早餐發懶，待到快中午才退房。

但對於車子為何在清晨4點進出摩鐵，林男卻含混其詞，直到警方突破林男心防，他才坦承16日晚間與林女約會激情過後，趁林女洗澡時偷看手機，意外發現林女喊其他人老公，爭吵盛怒之下，林男遂以手臂掐住林女脖子，直到林女斷氣。

林男將林女屍體裝進黑色大型垃圾袋內，搬運到車旁並塞進後車箱，17日凌晨4點多獨自將車開往羅馬公路棄屍，8點多又開回摩鐵，以為這樣就不會被人發現自己鑄下大錯，卻仍是難逃法網。

據了解，林男與林女雙方都曾有過婚姻，各自離異後2人已交往近2年時間，原本期待能有幸福的第二春，不料戀情以這種殘酷方式結束，全案依殺人罪嫌移送新竹地檢署偵辦當中。

此案之所以能迅速偵破，有賴派出所員警不將林女女兒報案，當成一般失蹤人口案件，主動積極過濾監視錄影畫面，加上相關單位對於案件的敏感度，才能準確研判案情並掌握凶手動向，不到一天就順利擒凶歸案。


更多鏡週刊報導
【單親媽浴情殺1】摩鐵銷魂後入浴　她一句「老公」慘遭勒斃棄屍
【恐怖女友逼瘋我1】常客變情人　純情男不堪折磨要她命
【恐怖女友逼瘋我2】女友砸毀大門鬧燒炭　他絕望想帶她「一起走」

ET快訊
中部有7例確診　衛生局長曝原因
再添一例確診！北部60多歲女「2年沒出國」感染源不明
劉真裝葉克膜搶救！「這些名人也用過」　醫曝久置2後果
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新竹單親媽浴情殺！謊稱春宵過後不見人　鐵工殺人掩罪連父親都騙

「隨便說說的！」台南一家藥局疑高價賣口罩大發國難財　老闆娘10萬元交保

快訊／台南一家藥局疑高價賣口罩大發國難財　老闆娘10萬元交保

態度良好繳回「不法所得」　台南市議員谷暮哈就100萬元交保

老翁失蹤近3天　「警消+3地空拍機」萬大大橋草叢找到了

中部有7例　彰縣衛生局長：與彰化是台商大縣有關

新北警10度寒夜找8旬失智翁　臉書、LINE群組協尋奏效　

中正黨榮譽主席預言「台灣死一半」　警政署長下令：造謠！法辦

違法輸出「戰略性高科技貨品」到伊朗　技嘉集團旗下「技宸公司」遭搜索

名醫偷拍女廁！辯稱「為了抓弄髒坐墊人」　高院判無罪定讞！

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

新竹單親媽浴情殺！謊稱春宵過後不見人　鐵工殺人掩罪連父親都騙

「隨便說說的！」台南一家藥局疑高價賣口罩大發國難財　老闆娘10萬元交保

快訊／台南一家藥局疑高價賣口罩大發國難財　老闆娘10萬元交保

態度良好繳回「不法所得」　台南市議員谷暮哈就100萬元交保

老翁失蹤近3天　「警消+3地空拍機」萬大大橋草叢找到了

中部有7例　彰縣衛生局長：與彰化是台商大縣有關

新北警10度寒夜找8旬失智翁　臉書、LINE群組協尋奏效　

中正黨榮譽主席預言「台灣死一半」　警政署長下令：造謠！法辦

違法輸出「戰略性高科技貨品」到伊朗　技嘉集團旗下「技宸公司」遭搜索

名醫偷拍女廁！辯稱「為了抓弄髒坐墊人」　高院判無罪定讞！

美國撤僑也不講人道！　僑民不配合防疫SOP「殘酷下場曝光」

「大邱焦土化」一夜暴增15病例！防彈SBS公演確定暫緩　B.I跨海暖捐上萬口罩給陸粉

發病29天才確診！北部女「平日接觸路徑」曝光　指揮中心：目前病況嚴重

新竹單親媽浴情殺！謊稱春宵過後不見人　鐵工殺人掩罪連父親都騙

日本女高中生遭輾亡！生前手機放長椅直播跳軌　怨恨：想留下「證據」

日本飯店拒退訂！他慘賠36K…突收客服「誠實信」　網友全笑翻

已婚男在同學會撩當年學妹　兩性作家教2招斬斷曖昧爛桃花

美國研究：「一戰鋼盔」防護力效果更好　勝過美軍現役頭盔

惡評殺死雪莉、具荷拉！韓網宣佈「關閉娛樂新聞留言」　秀英嘆：成為防波堤的孩子

快訊／才剛宣布確診…伊朗證實：新冠肺炎2病例已經死亡

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

中部7例　與彰化是台商大縣有關

前HBL球星狠奪初夜！約妹悲情手段曝　女大生崩潰

台南藏「口罩地下司令」　握百萬貨源爽賺千萬

台南一家藥局疑高價賣口罩老闆娘交保

即／鶯歌女屍卡鐵軌！驚見人狗雙亡

彰化女趕製口罩中指夾斷！女員工嘆：壓力很大

輸出「戰略性高科技貨品」到伊朗　技宸公司遭搜索

快訊／台南一家藥局疑高價賣口罩老闆娘交保

中正黨主席再嗆：上天會懲罰政府

她一句「老公」慘遭活活勒斃棄屍

老婆婚前狂劈3男！人夫見雲端炸綠光曝「罹癌父遺願」

老翁失蹤近3天　警消+3地空拍機協助找到　

即／「欠的錢下輩子再還！」父子檔燒炭亡

健身工廠總經理曝提告館長關鍵　2硬漢PK法院　

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

快訊／再添一例新冠肺炎！北部60多歲女性「2年沒出國」

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

劉真病危原因曝光！　動心臟瓣膜手術「心跳停了」

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

中部7例　與彰化是台商大縣有關

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

劉真爆搶救「最後發文停在7天前」！老闆吳宗憲回應了

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

一家7口全上武漢包機！范世平：根本在搬家

口罩紙盒被瘋搶！買家氣炸給一星

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面