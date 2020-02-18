受新冠病毒影響！GDC 2020遊戲開發者大會如期舉辦、陸廠不參加

▲受到新冠病毒（COVID-19）影響，中國大陸廠商確定不參加GDC 2020。（圖／資料照，記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

即將於美國舊金山舉辦的GDC 2020，大會已經確定如期於2020年3月16日到2020年3月20日舉辦，不受新冠病毒影響，主要原因在於當地限制中國大陸人民入境。

受到來自中國武漢的新冠病毒（Covid-19）影響，全球最大的行動科技盛會MWC 2020首度宣布取消，一年一度在日本舉辦的CP+ 2020也宣布取消。

不過預計將於三月舉辦的GDC 2020則是如期舉辦，從官方訊息來看，由於美國當地於2020年2月2日實施了嚴格的飛安限制，所有參加GDC 2020的中國大陸廠商（約有10家）建議將參展計畫改到2021年舉辦的GDC 2021，或者派遣北美工作人員參展。

大會表示，在GDC 2020的550家參展廠商當中，約有10家是中國大陸公司，約佔2%。目前大陸廠商已經確定不會參展，而受到新冠病毒的威脅，大會也會同步進行多項消毒措施，包括會場每天都會進行消毒、著重針對VR裝置與穿戴式產品進行設備檢查與消毒、所有進入會場的人都要使用消毒噴霧，並且建議與會者要勤洗少超過20秒。

對此，GDC大會指出，所有與會者的健康與安全是今年舉辦的首要任務。除了遊戲開發者大會，受到新冠肺炎的影響，其實也影響著任天堂的Nintendo Switch供貨問題，Oculus Quest頭戴式裝置也開始出現缺貨問題。分析師認為，如果疫情持續升溫，可能將為Xbox Series X和 PlayStation 5出貨帶來嚴重的影響。

＊資料來源：GDC 2020、彭博社