確診破7萬！大陸323名「嚴重精神病患」感染新冠肺炎...

▲新冠肺炎日益蔓延。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，大陸境內至今確診人數達7.2萬，其中包含323名「嚴重精神病患」，還有43名疑似感染新冠肺炎，這些人主要分佈於湖北武漢市，但孝感市、黃岡市也有部分病例。對此，大陸國家衛健委發布通知指出，對於嚴重精神病患要採取送藥上門、網路診療等方式，以保障他們的居家治療。

綜合陸媒報導，大陸國家衛健委18日發布《關於加強新冠肺炎疫情期間嚴重精神障礙患者治療管理工作的通知》及解讀。據統計，目前已有323名嚴重精神障礙患者被確診患新冠肺炎，有43名為疑似患新冠肺炎，範圍涉及全國17個省份，病例分佈以武漢市為主，孝感市、黃岡市也有部分病例，其他地區以散發為主。

精神衛生醫療機構做好疫情防控，防範院內感染，制定應對預案，儲備防護物資；要與當地具有新冠肺炎診療能力的綜合性醫療機構建立聯絡會診機制；開展全員培訓，加強新冠肺炎症狀和發熱監測。至於對住院的嚴重精神障礙患者發現有疑似或者確診新冠肺炎的，當應立即採取隔離措施，將患者轉診到定點醫院治療，並及時向當地衛生健康行政部門報告。

在新冠肺炎疫情期間，鄉鎮（街道）精神衛生綜合管理小組要安排人員，加強居家嚴重精神病患的定期訪視。同時，對於發燒或有疑似症狀的患者，鄉鎮（街道）要及時將其送往定點醫院發熱門診就診；如確診新冠肺炎或者疑似感染入院治療的，應當告知相關醫療機構患者既往精神疾病史和目前治療情況。

此外，要做好居家嚴重精神病患的管理治療和社區照護，對在封閉管理區居住的患者，採取送藥上門、網絡診療等方式，保障患者居家治療。對於出現明顯精神症狀、情緒暴躁、或行為衝動等病情不穩定患者，綜合管理小組可聯繫上級精神衛生醫療機構，通過電話、網絡諮詢等方式，由精神科醫師給予居家患者提供遠程醫療服務。對於需要緊急處置的患者，綜合管理小組應當協助送至精神衛生醫療機構就醫。

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