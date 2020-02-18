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搭環狀線心得「像在坐輕軌」怨龜速...彎道還一堆！網友共鳴：文湖線2.0

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▲▼新北捷運環狀線車箱內樣貌。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北捷運環狀線日前通車。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新北環狀線捷運第一階段日前通車，路線橫跨新店、中和、板橋、新莊4個行政區，帶給該區民眾更多交通選擇，也帶動觀光人潮。一名網友卻忍不住發文抱怨，說他覺得捷運環狀線比起其他線慢很多，尤其遇到彎道前後簡直龜速，偏偏彎道一大堆，認為速度像是在搭輕軌。話題引發熱論，因為不少網友都有同感。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文「有人搭過環狀線了嗎？」文中表示，「不知道是不是錯覺，捷運環狀線比起其他線慢很多，尤其遇到彎道前後簡直龜速，偏偏彎道又一大堆。是因為免費期間還是以後也這樣？這速度好像在搭輕軌……」

請繼續往下閱讀...

看到貼文後，就有人也有同樣的感想，「超慢，慢到不行，而且站外轉程走超遠」、「文湖線2.0」、「新店到板橋超慢……我從西門轉乘都感覺還比較快」、「環狀線在中和-板橋-新莊超慢的，前面就不知道了」、「超慢，幸福站到頭前庄花了我快20分鐘，路線長車次又少，搭一次就不搭了」、「今天剛搭，真的很慢，但應該就是彎道太多+僅臨住戶的關係」、「933還是王道，中和到板橋不塞車10分鐘」、「新店到板橋還是930快。」

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▲▼新北捷運環狀線軌道。（圖／記者湯興漢攝）

▲新北捷運環狀線軌道相當多彎道。（圖／記者湯興漢攝）

不過也有網友表示環狀線表現很不錯，「你有坐過文湖線嗎」、「景安到大坪林每天搭，明明就很快」、「轉彎速度不能太快吧！每天搭新店到中和20分鐘很方便，之前搭公車常常擠不上車」、「比文湖線好。」

不少實際搭乘過的人則出面留言，「很好啊，這幾天車送修都搭環狀線，不然去搭公車或小黃啊，覺得更慢」、「我覺得已經比文湖線舒服多了」、「推文騙人沒坐過環狀線，大坪林到板橋最多就20分鐘，大坪林到西門至少就15分鐘以上了，然後中間的車站又沒雙線可選」、「高架捷運本來就這樣啊，至少中和到新店多一種不慢的交通方式。」

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