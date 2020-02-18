國民黨魁「郝江對決」　韓國瑜又蓋牌了

▲不只不選黨主席，韓國瑜也未支持特定人馬進軍黨決策核心，全心回歸市政崗位。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨主席補選3月7日投票的時程不因疫情生變，角逐黨魁大位的立委江啟臣及前副主席郝龍斌陣營，各自在檯面下拉攏黨員大戶及地方派系的政治動作不斷。在郝、江激烈熱戰之下，反觀高雄市長韓國瑜完全置身藍營權力改組的風暴之外，在這場選舉當中，儼然已成為了隱形人。

2月11日國民黨主席補選政見會前夕，前黨主席洪秀柱突然在臉書上發難，建議以防疫為重，暫緩黨主席補選及中常委改選，避免給外界全民拚防疫，國民黨卻在拚選舉之感。但這番談話，則未在藍營內引起太多漣漪。

知情人士透露，洪之所以發難，主要是黨主席與中常委選舉同步進行，已讓郝龍斌及江啟臣陣營陷入熱戰，各路人馬私下宴客、送禮串聯的情況屢見不鮮，在全國防疫優先之際，格外顯得諷刺，尤其罷韓連署如火如荼，藍營內戰恐使韓國瑜防疫的努力破功，讓已稍稍冷卻的罷韓行動徒增變數。

本刊調查，國民黨大選挫敗後，權力結構面臨洗牌，韓國瑜不只未角逐黨主席改選，連色彩明顯的挺韓人馬也異常低調，避免在角逐黨魁的江啟臣與郝龍斌之間選邊站，就連中常委改選也未見韓代理人的影子。

一位韓國瑜的民間友人直言：「這次黨內選舉，藍營真心挺韓的都希望他遠離政治風暴。」該名友人說，韓眼下最重要的只有市政及防疫工作，並度過罷免，因為「已在廢墟重建中的國民黨，真的是禁不起再丟掉高雄」。

藍營人士認為，韓國瑜雖然敗選，但支持他的那群鋼鐵韓粉，仍讓他在黨內擁有高度身價，未來韓的一舉一動，依然牽動藍營大局，「只要度過罷免，他將有再起的機會」。



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