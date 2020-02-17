單親媽影射「用鼻子吸毒」挨告　佛系男幫求情：賠償我拿不下去

記者黃翊婷／新北報導

單親媽媽小美（化名）2018年8月間與網友阿冠（化名）發生衝突，一氣之下留言影射對方吸毒，後來遭新北地檢署檢察官起訴，這才在法庭上求饒表示自己還有3歲女兒要照顧，經濟狀況不佳，希望法官輕判。新北地院法官考量到阿冠也有當庭幫忙求情，最後依散布文字誹謗罪判處小美拘役20日，得易科罰金2萬元，並提供40小時義務勞務。

▲小美透過手機在臉書留言批評阿冠。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本文當事人關）

判決書中提到，小美2018年8月12日當天和阿冠在網路上起衝突，事後竟然用臉書帳號留言，「差點忘記你好像都是拿燈泡還是自製容器輔助，又或是用鼻子在吃」，影射有吸食毒品等行為，足以毀損對方的名譽，結果反而害自己吃上官司。

小美挨告之後坦言，是一時失慮才會犯錯，自己有一名3歲女兒要照顧，身兼多職包含夜間廚師、檳榔攤、網拍等等，收入還是很不穩定，連女兒要上幼兒園的費用都拿不出來，也沒有親友願意伸出援手，無可奈何只好帶著孩子一起工作，所以希望法官能夠輕判。

▲小美經濟狀況不好，連女兒的幼兒園費用都拿不出來。（示意圖／123RF，與本文當事人無關）

而阿冠雖然不願意和解，卻還是出庭幫忙求情，「事情過了就算了」、「我也希望可以判輕一點，例如把義務勞務時間縮短一點，這部分我是同意的，因為她的孩子還小」、「剛剛聽完描述，要她賠償我也拿不下去，她現在生活及經濟狀況都有問題，我是能體諒就體諒」。

新北地院法官認為，小美因為一時衝動就留言辱罵他人，行為確實不妥，但考量到另一位當事人表明不願意追究，也不會要求賠償，甚至幫忙求情希望縮短裁罰時間，最後依散布文字誹謗罪判處女方拘役20日，得易科罰金2萬元，並提供40小時義務勞務，全案確定。