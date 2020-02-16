新冠肺炎最新研究！患者「3特徵」死亡率最高　中美分析8千人曝病情關鍵

記者趙蔡州／綜合報導

中央流行疫情指揮中心16日公布台灣首例新冠肺炎（COVID-19）死亡案例。美國醫學研究網站「medRxiv」一份最新研究顯示，他們分析8千名確診病患後發現，感染者在無防護措施情況下，平均會傳染給3.77人、平均潛伏期是4.75天、致死率估計為3.06%，若患者符合「年齡60歲以上、男性、患有重症肺炎」其中2項，死亡率將升高。

▲medRxiv一份最新研究顯示，若患者符合「年齡60歲以上、男性、患有重症肺炎」其中2項，死亡率將升高。（圖／記者林敬旻攝）

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綜合媒體報導，報告分析了大陸疾病預防控制中心1月26日止所公布，來自大陸30個省份、總共多達8866名患者，其中4021名為實驗室確診病例，為目前最大規模的新冠肺炎臨床數據分析，也是首次同時包含確診和疑似病例數據的研究報告。

研究分析了患者的年齡分布、傳染能力及死亡情況等多項數據後發現，患者近一半為50歲以上（佔比47.7％）、20歲以下患者最少，男性發病率略高於女性，男性為10萬人中有0.31個、女性則是0.27個，確診患者病死率約為3.06％，經研究估計與調整後，男性病死率為女性約3倍多，分別為4.45％與1.25％。

▲中央流行疫情指揮中心16日公布台灣首例新冠肺炎（COVID-19）死亡案例。（圖／記者林敬旻攝）

報告指出，病毒潛伏期約為3天到7.2天，平均約在4.75天出現明顯症狀，其中無肺炎症狀者佔4.5％，輕度肺炎症狀者為69.9％，重度肺炎症狀者也高達25.5％，等於每4名患者中就有1人是重症患者，患者在無防護措施情況下，平均會傳染給3.77人，傳播率大致與2003年SARS類似。

對於影響病死率的因素，研究團隊進一步分析發現，若患者符合「年齡60歲或以上、性別男性、患有重症肺炎」特徵中任何兩個，死亡率將升高，預計病死率最高的是老年男性重症肺炎患者，病死率達到9.47%，因此可能要針對年長患者及早確診，以免病情演變為重度肺炎。

這一份研究報告名為「2019年中國新型冠狀病毒爆發的流行病學和臨床特徵」，2月11日刊登於美國醫學類論文預印本網站medRxiv，作者包含WHO顧問隆吉尼（Ira Longini）、華盛頓大學流行病學系教授郝樂蘭（Elizabeth Halloran）、北京大學公衛學院學者盧慶彬等14人。