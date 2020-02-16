浙江新生兒取名「戴口罩」遭瘋傳　陸網讚「缺啥取啥」...官方闢謠了

▲大陸網友瘋傳新生兒取名戴口罩。（圖／翻攝自微博）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，「口罩之亂」成為全球共同話題，值得注意的是，網傳在大陸浙江有一對戴姓父母，直接將新生兒取名為「戴口罩」，在社群平台上瘋傳，被形容是「最有思想覺悟的一筆」。但浙江官方隨後也立即闢謠，表示經相關部門核實，此為嬰兒父母將圖片PS後發到微信朋友圈，才廣為流傳。

觀察圖中的「出生證明」內容，該名新生兒出生於2020年1月，於浙江省金華市婺城區內的金華市中心醫院出生，父親名子叫戴俊峰、母親叫宋嫻，兩人將新生兒姓名取為「戴口罩」。證明文件簽發時間為2020年1月31日。

▲新冠肺炎疫情引爆後，口罩成為緊缺物資。圖為疫情下的浙江24小時超商。（圖／翻攝自都市快報）

該圖在大陸社交圈引爆後，由於口罩資源緊缺，得到不少網友共鳴，並搞笑評論稱「現在不『戴口罩』根本無沒法出門，這爹媽太有覺悟了！」以及「不會吧，取名子還能這麼隨意？」還有人分析，中國人取名子通常都是「缺啥取啥」，所以這孩子在「亂世之中」誕生，取名為戴口罩，也在情理之中。

只是在網路上熱烈討論一天後，浙江婺城區官方傳媒「婺城融媒客戶端」就發布消息闢謠，表示：經相關部門核實，此為嬰兒父母將真正的出生證明PS後發到微信朋友圈，後逐步在微信群流傳。

公告還提醒，在防控新冠肺炎期間，戴口罩是群眾最重要防範措施之一，廣大群眾莫要在關鍵時刻調侃、取笑戴口罩等防範行為，做好個人防護。

▼ 浙江已有杭州、溫州等地實施封閉式管理，民眾戴上口罩出外採購物資 。（圖／杭州日報）