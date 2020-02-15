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打擊空中巴士！　美調高歐盟飛機關稅「由10%增至15%」　

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▲美國政府宣佈，3月起對空中巴士加徵15%關稅。（圖／路透）

▲美國宣佈3月起對空中巴士加徵15%關稅。（圖／路透）

記者康心禹／綜合報導

由於歐盟持續給予空中巴士（Airbus）補貼，美國貿易代表署（USTR）15日宣布，將對歐盟飛機的關稅從10%提高到15%，從2020年3月18日起開始實施，但對協商依然持開放的態度，如果歐盟因相關補貼爭議向美國實施報復性關稅，有可能會修改政策。

綜合外媒報導，歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）在第一時間回應，美國政府提高對歐洲進口飛機關稅的決定，將打擊已面臨飛機短缺危機的美國航空公司，並惡化與歐盟的貿易磋商。空中巴士還說，將繼續與其美國客戶進行討論，以「儘可能減輕關稅的影響」，並希望美國貿易代表署改變其立場。

美國飛機製造商波音（Boeing）則表示，公司正積極地與美國聯邦政府以及州政府官員合作，希望歐盟以及空中巴士會遵守法律義務，以停止「非法補貼」。

▲川普。（圖／路透）

▲川普10日才表示，是時候與歐盟進行貿易談判了。（圖／路透）

美國總統川普對歐洲大量出口農產品到美國一事不滿已久，波音（Boeing）與空中巴士的纏鬥也有16年的歷史。而去年WTO裁定歐盟對空巴有所補貼的這件事，確實有打擊到美國的航太產業。

美國當局從去年10月開始，對價值75億美元歐洲貨品加徵關稅，其中對空巴飛機課徵10%關稅，對葡萄酒、起司、咖啡和橄欖等產品課徵25%關稅，並在去年12月的時候揚言，不排除把部份產品關稅加徵到100%。

事實上，川普10日才表示，之前已與加拿大、墨西哥及日本達成一系列貿易協定，也和中國達成初步協議，但歐盟仍對美國產品施加「令人無法置信」的障礙，所以美國在貿易方面的下一步，可能就是與歐盟進行談判。

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