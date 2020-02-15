證實了！美專機明晚抵達「載回鑽石公主號乘客」　返美後再隔離14天

▲「鑽石公主號」乘客在甲板拿出布條，上面寫有「川普2020」。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國駐日本東京大使館15日證實，美國國務院將派專機，載回停靠在日本橫濱港「鑽石公主號」郵輪上的美國公民，這些人返美後得再重新接受14天的隔離觀察。包機預計於16日晚間飛抵日本。

《華盛頓郵報》報導，美國駐日本大使館透過電郵證實，將載回「鑽石公主號」的美籍公民，「對於郵輪公司與日本政府致力控制疫情蔓延，我們深表感謝。」此舉等同讓這些人不用待在船上隔離直到19日，不過他們回到美國後還是要隔離14天。

這封寫給郵輪上美國公民的信件指出，為了實現政府對於公民的責任，以及減輕日本醫療體系的負擔，美國政府建議美籍民眾下船並搭機返美，接受進一步的觀察。「鑽石公主號」船上確診新冠肺炎（COVID-19）的病例數已來到218，自5日開始隔離，預計繼續隔離到19日，然而專家警告，病毒很可能在船上傳播。

日本昨（14）日便改變方針，在隔離期間結束前，先讓部分80歲以上的高齡患者下船。美國政府如今等於委婉承認，鑽石公主號可能不是安置美籍公民的最佳地點。

根據電郵內容，美國國務院與美國衛生及公共服務部、其他相關單位密切合作，將替乘客提供一架包機，直接把他們從日本載往加州的特拉維斯空軍基地（Travis Air Force Base），部分乘客則預計抵達德州的拉克蘭空軍基地（Lackland Air Force Base）。

美國派出的專機將於16日晚間抵達日本，屆時船上的乘客要進行篩檢，接著搭乘公車上飛機；大使館說明，正與日本的夥伴合作，確保到時有症狀的乘客若無法登機，也會在日本得到必要的照顧。

美駐日大使館表示，由於這些美國公民是從「高風險」的地區回國，抵達美國後，還要再接受14天的隔離；美方知道這會令人沮喪，但一切都是為了防止疫情擴散。至於不選擇搭乘專機的民眾，會有一段時間都不能回到美國，美國疾病管制與預防中心（CDC）將會決定這段時間有多長。

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