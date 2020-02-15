循線追查台東海岸200多塊海洛因磚　檢警逮捕國際大毒梟「林孝道」

記者楊鈞典／台東報導

2019年9月間台東達仁地區海灘上遭人拾獲印有「雙獅地球牌」、「興旺發」字樣海洛因磚32塊，隔日海巡署人員亦在台東大武、屏東滿州沿岸又拾獲12塊相同毒品，台東縣警察局獲案即籌組專案深入追查，經過監視器及大數據資料庫比對分析破獲跨國毒品走私集團，起出海洛因磚196包及安非他命26公斤，更逮捕國際大毒梟「林孝道」。

台東縣警局經過監視器及大數據資料庫比對分析，鎖定某涉案車輛密集於台東及屏東地區活動，經跟監埋伏密集蒐證，台東分局與台東地方檢察署共同偵辦，於2019年9月27日發現販毒走私集團藏毒倉庫，當場查獲2名正欲取貨之貨主鍾嫌、李嫌及毒品海洛因磚92塊(40餘公斤)及安非他命25袋（26餘公斤）。

▲台東警成功破獲3中南部最大運毒集團，大毒梟「林孝道」遭逮。（圖／記者邱中岳、楊鈞典翻攝）

查知該集團組織架構完整，得知為中南部最大運毒集團所為，帶頭林姓大毒梟利用泰國籍大型漁船於公海接運來自泰緬邊境毒品，再指派小型舢舨前往接駁後在屏東小琉球搶灘上岸再輾轉移至內埔倉庫，渠等設立斷點。於2019年12月中旬各單位兵分多路前往花蓮、屏東、高雄等地區將林姓大毒梟及其黨羽共7人查緝到案，成功瓦解該集團。

警政署長陳家欽15日也特地到台東勉勵有功人員，並表示，終於抓到國際級大毒梟，林孝道是台灣3大毒梟之一，數十年來逍遙法外，感謝同仁在台灣打擊毒品的歷史上建立一筆輝煌的紀錄。

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