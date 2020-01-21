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中南部最大毒梟落網！台東警偵破跨國毒品案　起獲196塊海洛因磚

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▲▼ 108年9月間台東達仁地區海灘上遭人拾獲印有「雙獅地球牌」、「興旺發」字樣海洛因磚，經中央地方齊心成功溯源逮捕中南部最大毒梟。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲108年9月間台東達仁地區海灘上遭人拾獲印有「雙獅地球牌」、「興旺發」字樣海洛因磚，經中央地方齊心成功溯源逮捕中南部最大毒梟。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

108年9月間台東達仁地區海灘上遭人拾獲印有「雙獅地球牌」、「興旺發」字樣海洛因磚32塊，隔日海巡署人員亦在台東大武、屏東滿州沿岸又拾獲12塊相同毒品，台東縣警察局獲案即籌組專案深入追查，經過監視器及大數據資料庫比對分析破獲跨國毒品走私集團，起出海洛因磚196包及安非他命26公斤，共逮9名嫌犯，其中2嫌由台東地檢署起訴。

▲▼ 108年9月間台東達仁地區海灘上遭人拾獲印有「雙獅地球牌」、「興旺發」字樣海洛因磚，經中央地方齊心成功溯源逮捕中南部最大毒梟。（圖／記者楊鈞典翻攝）
台東縣警局經過監視器及大數據資料庫比對分析，鎖定某涉案車輛密集於台東及屏東地區活動，經跟監埋伏密集蒐證，台東分局與台東地方檢察署共同偵辦，於108年9月27日前往屏東內埔地區某學人套房宿舍內執行搜索，赫然發現販毒走私集團藏毒倉庫，當場查獲2名正欲取貨之貨主鍾嫌、李嫌及毒品海洛因磚92塊(40餘公斤)及安非他命25袋（26餘公斤），後在李嫌內埔住居起獲海洛因磚60塊(20餘公斤)，雙嫌刻正羈押中。

▲▼ 108年9月間台東達仁地區海灘上遭人拾獲印有「雙獅地球牌」、「興旺發」字樣海洛因磚，經中央地方齊心成功溯源逮捕中南部最大毒梟。（圖／記者楊鈞典翻攝）

查知該集團組織架構完整，得知為中南部最大運毒集團所為，帶頭林姓大毒梟利用泰國籍大型漁船於公海接運來自泰緬邊境毒品，再指派小型舢舨前往接駁後在屏東小琉球搶灘上岸再輾轉移至內埔倉庫，渠等設立斷點。於108年12月中旬各單位兵分多路前往花蓮、屏東、高雄等地區將林姓大毒梟及其黨羽共7人查緝到案，成功瓦解該集團，透過刑事警察局國際科協請泰國警方攔截潛逃出境之台灣籍謝姓毒品貨主，並由專案小組幹員押解回台。

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