農曆過年舉家出遊辦年貨　防扒竊4大要點保平安

記者邱中岳／台北報導

過年期間民眾常常提領大量現金存放家中或隨身攜帶，北市刑大也提醒民眾千萬不要將備份鑰匙藏放於門口的花盆、地墊等處，另外外出時應該注意隨身財物，如攜帶貴重物品應隨時注意周遭以免遭搶。

首先警方表示，有鑑於農曆過年時民眾常常到銀行提領大量現金，如提領大筆款項時應透過行員通知轄區派出所，向派出所申請護鈔，以免遭不法分子鎖定搶奪，造成自身財物上的損失。

▲警方提醒民眾過年期間應注意遭扒竊集團鎖定受害。（示意圖／記者邱中岳翻攝）

其次，民眾過年期間舉家出遊，應注意不要將備份鑰匙藏放在屋外鞋櫃、地毯、花器，或置放於大廈管理室，而使竊賊極易取得鑰匙，無須破壞門鎖直接開門進入，或為置放於屋外或宿舍門口之鞋子、雨傘，因無人看管遭人竊取。

再者過年期間出遊時，如身上配戴貴重物品時，應隨身注意周遭可疑人士，以免遭扒竊集團鎖定成為不肖分子眼中的「肥羊」，也提醒民眾儘量不要背斜背包，如背後背包也儘量將包包朝前以免遭扒手鎖定。

▲警方提醒，過年期間不論採購或者出遊，都應注意自身財物。（示意圖／記者邱中岳翻攝）

最後年貨大街人潮擁擠，民眾也在過年前搶買年貨，但警方也提醒，採購年貨時民眾攜帶大筆現金，且人潮眾多又提許多採購物品，也應注意自身財物安全以免受害，才能夠安心過好年。

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