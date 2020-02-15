陶博館推「室外陶園」戶外展覽！　即日起至年底定時專人導覽

▲鶯歌陶瓷博物館推出「室外陶園」戶外展覽。（圖／鶯歌陶瓷博物館）



記者林育綾／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，許多活動因此取消或延期，專家也建議盡量從事戶外活動、待在空氣流通處，鶯歌陶瓷博物館因此推出「室外陶園」戶外展覽，即日起至12月31日，每日下午2時由專人定時導覽，提供室外展區新選擇。

陶博館「室外陶園」戶外展覽，精選8件來自各國的陶藝家，觀察台灣的景色、人情、事物的駐村創作專區展示。展區入口處是阿根廷籍哈辛托．穆諾茲(Jacinto Munoz)的《遊樂場》，靈感源自看見一家人在陶瓷藝術園區開心嬉戲的感動，運用簡單的線條，勾勒充滿童趣的樹木、花草等自然景觀，還有兔子、鳥等常見的動物。

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▲「室外陶園」戶外展覽，即日起至12月31日，每日下午2時由專人定時導覽。（圖／鶯歌陶瓷博物館）

波蘭籍珍妮娜．米諾諾娃 (Janina Myronova)的作品《台灣孩子們》，是陶藝家觀察到台灣的小朋友在雨天穿著雨衣、雨鞋的可愛模樣，以白色為基底的兒童造型雕塑，塗鴉上鮮豔色彩更顯歡樂氣氛。

泰籍卡蒙莎奴．潘維德 (Kamonchanok Panuwed)的《友誼》，充滿插畫風格的可愛動物陶偶，敘說她在陶博館駐村時和其他二位藝術家生活的快樂情誼。

陶博館吳秀慈表示，防疫期間除了室內場館全面加強公共區域環境的清潔消毒，於入口、服務台及陶藝教室提供酒精與額溫槍，供民眾手部消毒及體溫量測管制使用，也很推薦民眾到戶外陶瓷藝術園區，欣賞豐富多元的裝置藝術品、在空曠草地上野餐，假日還有詹國祥老師展現傳統製陶技法「腳踢轆轤」的示範表演，希望民眾玩出健康身心。

▲「室外陶園」戶外展覽精選8件來自各國的陶藝家，觀察台灣的景色、人情、事物的駐村創作專區展示。（圖／鶯歌陶瓷博物館）

為了讓滅少外出的民眾也能享有博物館的服務，陶博館特別推薦「數位陶瓷學院」，包括與藝術家有約、彩繪、捏塑、3D列印等超過120部教學影片，而「數位博物館」有導入著重物件色彩的360度環物、著重還原形狀的720度建模完成的200多件高解析度典藏品，讓民眾在家裡輕鬆動動手指頭運用電腦、手機等數位裝置即可學習、多角度欣賞。更多展覽、學習資源可上陶博館官方網站查詢。