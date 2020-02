演算法OUT！　Instagram擬推「最新貼文」依時間排序功能...讓用戶不錯過貼文　

▲Instagram有望以發文時間顯示貼文排序。(圖/路透)

記者陳心怡/外電報導

幾年前,Instagram不再根據用戶發布貼文的時間先後順序進行排序,而是利用自己一套演算法,把對用戶最有吸引力的貼文往前擺。不過,知名逆向工程專家黃文津(Jane Manchun Wong)日前發現,Instagram正在測試「最新貼文」功能,讓希望按時間順序的用戶可以如願。

在2016年,Instagram修改了貼文演算法,這項更改使Instagram的供稿看起來和Facebook雷同,貼文是透過一種演算法呈現,推論用戶想看哪些內容,優先呈現,而非依照時間排序呈現。不過,有些人對此抱怨,認為以時間排序貼文順序較為恰當。

因此,Instagram在2018年3月22日宣布一項更新,將改進演算法並賦予用戶更多控制權。他們在Instagram的公告中指出,已考慮到用戶對功能渴望的反饋,較新的貼文更有可能優先出現。

但是,Instagram還是沒有推出用戶希望的時間順序排列。

好消息來了,根據逆向工程專家黃文津在Twitter發文指出,Instagram正在開發「最新貼文」功能,讓用戶錯過的貼文以彈跳通知顯示,但用戶也可以根據需要選擇忽略。黃文津提到,這項新功能看起來與按時間順序排列類似,但並不完全相同。相信這項功能如果真的推出,對許多人來說是一大福音,不過Instagram尚未公布此功能的發布日期。

Instagram is working on “Latest Posts” feed for catching up feed posts



This sounds like the chronological feed people are asking for. Similar, but not the same