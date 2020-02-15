演算法OUT！　Instagram擬推「最新貼文」依時間排序功能...讓用戶不錯過貼文　

▲Instagram有望以發文時間顯示貼文排序。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

幾年前，Instagram不再根據用戶發布貼文的時間先後順序進行排序，而是利用自己一套演算法，把對用戶最有吸引力的貼文往前擺。不過，知名逆向工程專家黃文津（Jane Manchun Wong）日前發現，Instagram正在測試「最新貼文」功能，讓希望按時間順序的用戶可以如願。

在2016年，Instagram修改了貼文演算法，這項更改使Instagram的供稿看起來和Facebook雷同，貼文是透過一種演算法呈現，推論用戶想看哪些內容，優先呈現，而非依照時間排序呈現。不過，有些人對此抱怨，認為以時間排序貼文順序較為恰當。

因此，Instagram在2018年3月22日宣布一項更新，將改進演算法並賦予用戶更多控制權。他們在Instagram的公告中指出，已考慮到用戶對功能渴望的反饋，較新的貼文更有可能優先出現。

但是，Instagram還是沒有推出用戶希望的時間順序排列。

好消息來了，根據逆向工程專家黃文津在Twitter發文指出，Instagram正在開發「最新貼文」功能，讓用戶錯過的貼文以彈跳通知顯示，但用戶也可以根據需要選擇忽略。黃文津提到，這項新功能看起來與按時間順序排列類似，但並不完全相同。相信這項功能如果真的推出，對許多人來說是一大福音，不過Instagram尚未公布此功能的發布日期。