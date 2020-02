Instagram新功能！　來看看和誰互動最少、誰跟你互動最頻繁

▲Instagram推出新功能。(圖/路透)

記者陳心怡/外電報導

Instagram再出新功能!根據官方消息公告,現在可以查看追蹤名單中,哪些人和你互動最少,哪些人在動態時報中顯示最多,並且可以管理調整這些帳號的設定,例如噤聲或是打開貼文通知提醒。

Instagram表示「 我們的目的是使您與您所關心的人和事物更接近,但我們知道,隨著時間的流逝,您的興趣和關係會不斷發展和變化。因此無論您畢業、搬到新城市,或是有新的興趣,我們都希望能夠更輕鬆地管理您在Instagram上追蹤的帳戶。」

該如何查看這些名單了?只要先從右下角點選到個人主要,再點入自己的「追蹤中」,就能看見「最少互動」和「在動態時報中顯示最多」。這樣就能輕鬆查看,在過去90天中,哪些人和你互動最少(例如對貼文按讚或限時動態傳達心情少),哪些人在你的動態消息中顯示最多貼文。

此外,Instagram先前還增加了可以調整「追蹤中」排序方式的功能,傭用戶可以依照追蹤日期由遠到近或是最信來排序。

目前該更新已上線,如果還是沒有看到,可以試著強制關閉應用程式並重新啟動。

Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap “Following” and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutr