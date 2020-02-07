Instagram新功能！　來看看和誰互動最少、誰跟你互動最頻繁

▲Instagram推出新功能。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

Instagram再出新功能！根據官方消息公告，現在可以查看追蹤名單中，哪些人和你互動最少，哪些人在動態時報中顯示最多，並且可以管理調整這些帳號的設定，例如噤聲或是打開貼文通知提醒。

Instagram表示「 我們的目的是使您與您所關心的人和事物更接近，但我們知道，隨著時間的流逝，您的興趣和關係會不斷發展和變化。因此無論您畢業、搬到新城市，或是有新的興趣，我們都希望能夠更輕鬆地管理您在Instagram上追蹤的帳戶。」

該如何查看這些名單了？只要先從右下角點選到個人主要，再點入自己的「追蹤中」，就能看見「最少互動」和「在動態時報中顯示最多」。這樣就能輕鬆查看，在過去90天中，哪些人和你互動最少（例如對貼文按讚或限時動態傳達心情少），哪些人在你的動態消息中顯示最多貼文。

此外，Instagram先前還增加了可以調整「追蹤中」排序方式的功能，傭用戶可以依照追蹤日期由遠到近或是最信來排序。

目前該更新已上線，如果還是沒有看到，可以試著強制關閉應用程式並重新啟動。