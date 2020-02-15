防疫居家量體溫耳溫槍、體溫計就夠用　不需用到額溫槍！

▲台南市衛生局指出，居家測量體溫，使用傳統或電子體溫計，或耳溫槍，進行自主體溫監測即可。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

冠新肺炎疫情延燒，測量體溫的產品炙手可熱，台南市衛生局呼籲民眾，居家測量體溫，可使用傳統或電子體溫計，或耳溫槍，進行自主體溫監測，方便又便宜。

為防範冠新肺炎（武漢肺炎）疫情，有些機關開始要求員工自身健康狀態管理，並使用「紅外線體溫監測儀」或「額溫槍」監測進出人員體溫，對「額溫槍」的詢問度大增，甚至賣到缺貨。

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黃偉哲市長以公共衛生角度建議，居家常用體溫量測工具，傳統或電子體溫計、或耳溫槍都是選項，出門前記錄體溫，進行自主監測。如果有發燒，儘速就醫或在家休息。也提醒市民朋友，發燒的定義：額溫大於37度，腋溫大於37.5度，耳溫則是大於38度。

台南市衛生局表示，民眾選購電子體溫計及耳溫槍時，應留意外包裝標示的品名、許可證字號、用法、製造日期及有效期間或保存期限等資訊，以保障自身權益。使用前，應詳細閱讀產品使用說明書並遵照使用，使用後亦應妥善清潔及保管，勿置於陽光直射或高溫處。

若使用耳溫槍記錄溫度的變化，衛生局提醒，應儘量固定量測左耳或是右耳，如此才能得到較準確的紀錄數據。單側躺臥過久、運動前後或是穿著過量衣物都可能會影響耳溫槍的量測結果，所以應避免於運動、泡三溫暖、長時間曬太陽後等情況測量，以確保量測條件一致。耳朵如有受傷或是處於手術恢復期時，應先諮詢醫師後再進行耳溫的量測。

衛生局也強調，耳（額）溫槍、電子體溫計皆屬於醫療器材，未具藥商資格，切勿於網路、臉書及通訊社群軟體刊登販售體溫計等醫療器材訊息，以免觸犯藥事法，最高可處新臺幣200萬元整罰鍰。民眾如使用後發現醫療器材品質不良，或因使用醫療器材引起不良反應，可通報衛生福利部醫療器材不良反應通報系統（通報專線02-2396-0100，網址：http://qms.fda.gov.tw）。