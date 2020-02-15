泰山高中自製「額溫槍」　131教師報名研習動手作

▲參加研習教師現場體驗動手自製校園版額溫槍。（圖／新北市教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）升溫，新北市泰山高中運用技職專業知識及技術，自製「校園版額溫槍」供校內寒假應急使用，更在今（14日）起在泰山高中辦理4梯次131人次的教師研習，將專業技術的成果與本市高國中學校教師分享，結合相關領域課程內容作為專題製作教學示範，體驗自製校園版額溫槍。

泰山高中李立泰校長說，泰山高中自製「校園版額溫槍」除提供校內使用外，學校也製作說明書，讓參加研習的教師能夠快速瞭解製作原理，也期盼能夠讓專業技職的成果落實與推廣，鼓勵其他學校教師一同來為防疫工作盡一份力量。

請繼續往下閱讀...

▲新北市教育局表示，校園版額溫槍的開發希望能培養問題解決的能力，發揮技高務實致用的特色。（圖／新北市教育局提供）

泰山高中電子科主任呂昇翰表示，為推廣這次的教師研習，學校跨群科教師團隊不斷簡化製作流程，進行修正及改進。參加研習的三重商工林志彥教師提到，運用專業技能解決問題是技高教師最重要的教學目標，感謝教育局與泰山高中辦理研習，讓老師們能透過跨校跨群科相相互激盪，不僅展現108課綱跨域學習的精神，更加凸顯技術型高中務實致用的特色。

▲「校園版額溫槍」供校內寒假應急使用，共有131教師報名研習。（圖／新北市教育局提供）

新北市教育局表示，校園版額溫槍的開發並非要取代原有醫療器材防疫的功能，而是希望能培養問題解決的能力，發揮技高務實致用的特色。另外，新北市已成立教育體系防疫應變小組，提供防疫計畫、檢核表及SOP，協助各校順利完成開學防疫整備作業。各校除了要宣導落實生病不到校、勤洗手、多運動、執行進校量體溫之外也可善用稀釋漂白水做環境消毒，共同落實校園防疫。

