新冠肺炎疫情持續延燒！　Facebook決定取消全球行銷高峰會

▲Facebook決定取消全球行銷高峰會。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

根據路透社報導，Facebook表示，原定於下個月在舊金山舉行的全球行銷高峰會，本預計將有4000人參與，但由於新冠肺炎（COVID-19）疫情的風險，Facebook決定取消。

Facebook發言人表示：「出於謹慎，由於冠狀病毒相關的公共衛生風險不斷演變，我們取消了全球行銷高峰會。」該活動原定於3月9日至3月12日在莫斯康會議中心（Moscone Center）舉行。

一年一度的MWC本週才正式宣告取消，因許多參展商包括Facebook、LG、Sony和AT&T在內等主要科技公司，因擔憂疫情，紛紛退出這場原訂下個月在巴塞隆納舉辦的通訊行業年度盛會。

綜合國內外報導，至今新冠肺炎已感染超過6萬人，造成超過1500人死亡。它甚至對科技產業產生了極大的影響，包括商店暫時關閉、生產短缺和製造延誤。各國企業為了避免受到員工染病，還是相當謹慎。



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