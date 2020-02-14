新冠肺炎疫情再惹禍！相機界年度大展CP+也宣布取消

▲CP+ 為相機界年度盛事。（圖／翻攝自Twitter／CP+ 2020事務局）

記者王曉敏／綜合報導

繼台北電玩展、MWC（Mobile World Congress，世界通訊大會）相繼因新冠肺炎（COVID-19）疫情而取消後，相機領域年度盛事日本橫濱CP+國際攝影器材與影像展覽（Camera & Photo Imaging Show 2020）也宣布今年停辦。

根據主辦單位在官網發布的最新公告，鑒於目前對新冠病毒的有效治療措施及對策前景皆存在不確定性，考慮到參展者的健康及安全，因此將取消原定於2月27日舉辦為期4日的CP+ 2020展覽。

主辦單位預計展覽可吸引到7萬名以上的消費者，而該展最大的特色即消費者可隨意拿起參展的攝影設備親身感受及操作，考慮到相關安全風險，不得不取消。

此前，原定2月24日至27日在巴塞隆納舉行的MWC也因考量到新冠肺炎疫情，加上Sony、LG、TCL、愛立信、中興通訊、亞馬遜、輝達（Nvidia）、英特爾（Intel）、NTT Docomo和聯發科等各大廠商皆紛紛宣布不參加而宣布取消。

▼日本橫濱CP+國際攝影器材與影像展覽宣布今年停辦。（圖／截自CP+官網）