武漢空姐為廣東醫療隊送祝福　眼眶泛淚喊話：回程時希望我們摘下口罩

▲武漢空姐為廣東醫療隊送祝福。（圖／翻攝自《南方都市報》，下同）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情延燒，廣東援助湖北第14批醫療隊14日乘坐南航CZ5245航班飛往武漢。武漢姑娘莊晶晶這次以乘務長的身分，在空中向「白衣天使」們送上紅色的福袋，祝福他們平安回來，她紅著眼說，「回程時，希望我們可以摘下口罩。」

據《南方都市報》報導，莊晶晶的5歲女兒出生在武漢市第一人民醫院，該院收治了大量的新冠肺炎病人，家鄉的疫情使她感觸良多。而武漢市第一人民醫院，正是這批醫療隊的援助對象。

莊晶晶說，「這一次是我第一次被安排到這樣情況的班機，因為我們公司保證航班目前就十幾班，還要考慮到機型和休息期，總之我很慶幸很激動一醒來就接到這個通知，隨後我趕緊收拾、化妝，請爸爸幫我整理衣服，叫小孩自己先在旁邊玩一下，我媽趕緊做好飯讓我吃兩口好上飛機，我覺得他們都很支持我。」

莊晶晶還說，「我覺得我終於可以貢獻自己的力量，很多一線人員吃了很多苦，在這時候還能做為逆行者我覺得很慶幸，能夠捨小家為大家，這個真的不是口號喊一喊而已，這個真的是拿命去拼的。」

莊晶晶在機上也感性的向白衣天使們廣播，「希望回城的時候，我們都能摘下口罩，大家都是最美麗的逆行者，你們是大家的兒女，也是大家的父母，希望你們在湖北，都能夠平平安安順順利利，武漢加油！」