減肥藥沛麗婷疑有致癌風險　 食藥署宣布即起暫停使用





▲沛麗婷 。（圖／取自食藥署網站）

記者洪巧藍／台北報導

食品藥物管理署今日宣布，減重藥物「沛麗婷」成分可能具有增加罹癌風險，即日起暫停銷售並且重新評估安全性；目前估計該藥品每年銷售約500萬顆，建議使用該藥品患者先行停藥，並回診所與醫師討論。

食藥署科長洪國登表示，美國FDA於今(14)日發布經由一項安全性臨床試驗結果，發現含lorcaserin成分藥品可能具有增加罹患癌症風險，要求該成分藥品許可持有商自發性撤銷在美國的上市許可。

請繼續往下閱讀...

目前我國核准有含該成分藥品許可證僅「沛麗婷膜衣錠10毫克（衛部藥輸字第027218號）」1張，食藥署已要求藥品許可證持有商創益生技股份有限公司暫時停止銷售並將重新評估其安全性；食藥署建議正在使用該成分藥品的病人先行停藥，並立即回診與原處方醫師重新討論及規劃減重計畫。

洪國登表示，沛麗婷為自費處方用藥，難以從健保系統瞭解使用人數，目前業者回報該藥品每年銷售500萬顆，評估影響約1~2萬人。

台大北護分院院長黃國晉表示，臨床觀察減重門診中約有半數患者會需使用藥物來輔助減重，用藥者當中約7～8成使用沛麗婷，算是減重藥物主力。

美國FDA是依據一項針對1.2萬人進行為期5年研究，個案平均年齡64歲，為較年長且有肥胖，其實本身就是罹癌高風險族群；研究結果則顯示，實驗組罹癌風險比對照組增加約0.6%，其中又以肺癌、胰臟癌、大腸癌等較為明顯。

不過，正在使用藥物的民眾也不用太過緊張，黃國晉指出，國內使用該藥物減重者多為青壯年族群，且用藥時間也不長，一般來說用藥無效者約3個月就會停藥，有效者也在服用約1年時間停止使用，風險並沒有如研究族群那麼高。

現在食藥署已宣布暫停使用，只要停藥即可，不過之後可能會稍微復胖，得要靠更嚴格的運動與飲食控制，建議與醫師討論其他減重手段。

醫事司司長石崇良表示，醫師若持續開立禁止使用藥品，涉違反《醫師法》可處10萬～50萬罰款，嚴重者可處停業、廢止執照、證書處分。