「他被阿公附身！」抓背棒狠打6歲童「物理驅魔」　狠心外婆涉虐死遭訴

▲外婆懷疑男童遭附身，以毆打方式驅魔涉嫌凌虐致死。（示意圖／CFP）



記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區一名6歲大的男童，去年期間被外婆限制飲食，導致營養不足，全身消瘦宛若骷髏，甚至還被繩索、鐵絲綑綁限制行動，並持抓背棒、拖把毆打，男童疑似不堪凌虐死亡，外婆聲稱「他被阿公附身了！」是為了驅魔才打他，新北地檢署今日依照凌虐幼童發育致死罪嫌將她起訴。

根據查證，這名男童與胞姊由魏姓外婆（63歲）拉拔長大，父母已經離異，母親再婚住在高雄不願意帶孩子，不料警消10月31日晚間5時許接到外婆報案，她聲稱浴室替孫子洗澡，洗完後去關瓦斯時，突然就聽到「碰」的一聲，她趕緊回到浴室內，卻看到孫子臉部撞擊到馬桶後有多處撕裂傷、大量出血，研判是為了「拿藥」才會發生意外，男童送醫後因顱內出血休克死亡。

一名當時在醫院不願具名的民眾表示「像骷髏超級瘦，連後背都一條一條，全身沒有肉都是骨頭，全身都是傷口，有燙傷、很多破皮，還有爛掉的傷口，是兒虐，餓到全身器官衰竭」。

▼醫院民眾目擊蘆洲6歲男童全身受傷，懷疑長期遭虐。（圖／記者陳豐德翻攝）



外婆被捕前向記者表示，男童平時很不乖，身上的傷都是「自己動的」，看到他每天晚上都不睡覺、亂動等狀況，自己真的很傷心難過，有時候會用責罵的方式來管教，坦承「有打過他一次啦，後來就沒有打他了。」身上舊傷都是爬浴缸受傷的，平時都有給他吃東西，但他吃不多，本來要等他傷養好後送他上小學，沒想到發生這種事情。

但檢警調查，男童嚴重營養不良，全身還有多處瘀傷以及挫裂傷，四肢有綑綁痕跡，魏姓婦人坦承認為男童被阿公的亡魂附身，才會用用抓背棒等毆打來驅魔，有時候則是男童太過調皮，但否認是自己將男童凌虐致死。

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