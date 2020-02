台灣特斯拉軍車曝光！Model 3掛「軍B」帥到國外　網友朝聖

▲台灣特斯拉軍車亮相。(圖/翻攝自推特/@TeslaOwnersTwn)

記者葉國吏/綜合報導

國防部在2019年底招標採購5輛電動車,由台灣特斯拉公司得標,2個月後交車,這輛掛著軍用車牌的Model 3亮相,還被特斯拉官方PO上推特,吸引許多網友朝聖。

國防部為了遵行行政院「推展經濟能源政策」政策,在2018年12月招標採購5輛電動車,5輛全由特斯拉得標。13日台灣特斯拉在推特「Tesla Owners Taiwan」貼出掛著軍用車牌的特斯拉Model 3照片,只見黑色的Model 3上的車牌是「軍B-90205」。

根據了解,採購特斯拉當軍車的是憲兵指揮部,特斯拉也會佈署在憲指部直屬連隊,當做行政用車。推特上網友看到照片後也紛紛留言說「下一輛就買Cybertruck」。

Hey @elonmusk Taiwan military now uses model 3. Note the license plate with the word 軍(military) on it. @tesla @TeslaOwnersTwn pic.twitter.com/jrKoHQLkKg