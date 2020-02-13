2/4~2/9曾去新加坡賭場注意！工作人員染新冠肺炎已遭隔離

記者洪巧藍／台北報導

國際間新冠肺炎（COVID-19）蔓延，中央流行疫情指揮中心今(13)日表示，新加坡2月11日公布1例確診個案，為聖淘沙名勝世界賭場(Resorts World Sentosa Casino)的工作人員，於2月5日發病，2月9日就醫隔離。提醒曾於個案可傳染期(2月4日至9日)造訪該賭場的民眾，若兩週內出現疑似症狀請撥打1922，並依指示戴口罩就醫，就醫時應告知醫師相關旅遊史。

▲港澳新加坡、泰國旅遊警示。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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新加坡目前新冠肺炎確診病例已經來到50例，有超過一半確診病例為當地感染且出現第三波傳染，並爆發輸出他國會議群聚感染事件，中央流行疫情指揮中心11日已經新加坡旅遊疫情建議等級至第二級警示(Alert)，民眾至當地應採取加強防護措施。

指揮中心13日進一步示警，新加坡1名確診個案為聖淘沙名勝世界賭場(Resorts World Sentosa Casino)的工作人員，於2月5日發病，2月9日就醫隔離。指揮中心應變官、疾管署副署長莊人祥表示，由於國人前往當地旅遊很可能去該賭場，但指揮中心尚無法掌握特定國人是否有前往，所以透過訊息公布希望讓民眾瞭解，提醒曾於個案可傳染期(2月4日至9日)造訪該賭場眾，若兩週內出現疑似症狀請撥打1922，並依指示戴口罩就醫，就醫時應告知醫師相關旅遊史。

指揮中心統計，昨(12)日國內新增49例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報1,717名個案，含18名確診、1,591名排除，餘隔離檢驗中(78名初驗陰性、其餘待檢驗)。除首例確診個案已解除隔離，其餘17名個案病況穩定，持續住院隔離。目前確診個案之接觸者尚有355人持續居家隔離，其中13人有症狀已通報(11人陰性已排除、2人檢驗中)。另2月3日晚間自武漢返台的台商團，除2月4日確診個案外，尚有2人隔離住院中，其他244人於集中檢疫場所密切健康監測。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）

依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區(不含港澳特別行政區)累計確診59,572例個案，較昨日新增14,919例，其中1,360例死亡。除台灣之外，國際間累計546例確診病例，分布於26個國家/地區；病例數以國際運輸工具(日本鑽石公主號)218例、新加坡50例、香港50例、泰國33例及南韓28例為多；病例中2例死亡，分別為香港及菲律賓各1例。

指揮中心再次呼籲，民眾平時應養成肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。自中港澳入境者，應配合落實居家檢疫14天不能擅自外出，一旦發現違反規定，最高可罰15萬元。居家檢疫期間如有發燒、咳嗽等不適症狀，可主動與當地里長或地方衛生單位連繫，並依指示戴口罩儘速就醫，就醫時請務必告知旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

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