吳姍儒從謙卑後開始真正的驕傲 　原來是閨蜜一句話戳破盲點

文/吳姍儒(Sandy Wu)

從謙卑後開始真正的驕傲

我和蜜奇的友誼很晚才開始建立,認識大概四、五年之後,才單獨約出來喝喝茶聊聊天。

蜜奇是個很甜美的女人,小小的臉上硬是放了兩顆骨碌大眼,薄唇細眉,視覺上是導向及肩中長髮的溫柔弧線。她說話時聲音細小而清脆,配上眨巴眨巴睫毛像孔雀開屏那般又長又翹,是甜美到大家會以為她是我的小妹那樣青春無敵的面孔。更氣人的是,她非但大我不少歲數,最大的孩子都已經上國中了!

跟她熟識之後我才發現,她最有魅力的地方是靜靜觀察、思索統整的特性。她在群體中很亮眼,也很樂意與旁人分享生命,但她總是能清楚記憶身邊人說過、提過、爭論過的內容,進而分析判斷,並在最神來一筆的時刻給你一記當頭棒喝。我常滔滔不絕向她分享工作上碰到的各種喜怒哀樂,憑著她超低笑點與超身歷其境的聆聽能力,我完全享受在專為她一人而說的單口相聲中,隨著高潮迭起,她該笑就笑,該皺眉就皺眉,毫不費力,甚至挺激勵人心。

請繼續往下閱讀...

有一天,我如常說著人生碰到的煩惱困擾,說著工作夥伴如何如何在重要時刻做錯決定,還差點得罪廠商代表﹍﹍她突然打斷我的節奏,劈頭問了我一句:「妳會不會覺得是因為妳的驕傲呀?」

「一道閃電從夜空中劃過,倏忽即逝卻在漆黑中割出了比海溝還深的尷尬。」這就是我那刻精準的感受寫照。

驚訝詫異、疑惑不解、莫名其妙! 我在講東,妳怎麼突然跑到西去了? 老實說我有點生氣,甚至懷疑她剛剛到底有沒有在聽。為什麼會突然丟出一句如此傷人的話呢? 怎麼會用這麼強烈的字眼來質疑我呢? 況且我講的是我碰到的煩惱,跟驕傲有什麼關係啊?

她也沒與我爭辯,只說:「我只是在想,妳的煩惱會不會是因為妳太過驕傲造成的?」為了鞏固友情,我按捺自己的情緒後隨意搪塞了幾句,速速讓話題無疾而終。

相隔多年後,某個沒安排工作的早晨,我悠哉在家獨自坐在房間,難得沒有播放任何音樂,靜靜在網路上讀了一篇關於驕傲的哲學短文,又聽了NPR關於錯

誤認知的廣播。一股強烈的渴望油然心生,讓我覺得務必要來好好釐清何謂蜜奇口中的驕傲。還用審慎的態度開始試圖找尋自己內在不夠謙卑的根源,用以肅清自我。我沒開燈,刻意安靜思想要如何讓自己謙卑下來(或者更正確地說是「如何證明我沒有驕傲」)。

一旦開始搜尋「驕傲」這攸關生死的人生大事會立馬發現,驕傲呈現的是人內心的恐懼:怕自己比不過人、怕自己不夠被接納、怕自己沒被肯定……有過分自負與過分自卑兩種不同行為的呈現。

我們都聽過「驕傲的人其實很自卑」。因為覺得自己不夠好而先發制人,用自身成就和聰明去壓倒其他人,以證明自己的價值,但別忘了「過度謙卑也是最要不得的驕傲」。把承讓掛嘴邊如同齊國黃公好謙的故事一般,正話反說,刻意隱藏美好真相,以期換得更大褒獎,這也是驕傲的一種面貌。

更深入查找資料後,我發現「驕傲」居然不只是一種人類展現出來的自滿行為狀態,而是對於個人成就或地位自我膨脹炫耀的一種情緒。既然是情緒,就有來去,它出現的時機和強度可能有跡可循,而所有的情緒都來自於更內在深層的感覺,但感覺通常毫無目的(感覺→情緒→行為)。

就像生氣是一種情緒,而它呈現出來的行為狀態各式各樣,形形色色,包含吼叫、大哭、搥牆等等,但一切都來自於更深刻的內心感受。一個人會生氣不管表面上的原因是什麼,最終都和兩種脆弱感受有關:一是「害怕未知」,另一個是「害怕再次受傷」。恐懼所帶出的情緒會隨著成長而逐漸複雜化,但心底脆弱的感受其實就差不多那幾個簡單易懂的名詞:委屈、擔憂、沮喪、羞恥、內疚、無所適從、惆悵、詫異……以此類推。

所以當人有生氣的情緒時,真正要解決的,不是表面上爭論不休的事件本身,而是薩提爾冰山理論中最底層那最脆弱膽小的感受。我羞愧地回想多年前蜜奇真誠的疑問,她真正想表達的是,她認為我對同事行徑的生氣反應其實來自驕傲的情緒,讓我產生這情緒的恐懼感受才是真正該探討的問題。

我才意識到,由於自己對工作要求極高,所以害怕工作會被同事搞砸、害怕同事詞不達意會被別人誤會、甚至害怕對方像上次一樣推我出去背黑鍋……所以我急得跳腳,像熱鍋上的螞蟻焦急萬分。

而蜜奇早就觀察到我的緊張,也注意到我在分享自身困擾時,會不經意跳過自己的真實感受,避重就輕地只談論情緒藉以抒發。身為好友她當然願意做我的聆聽者,但同時身為育兒有方的媽咪,她在那時刻便種下了爾後讓我恍然大悟

的種子,為了這事,我實在是要好好謝謝她。

在理解驕傲也是情緒的一種之後,我開始想,到底為什麼承認自己的憤怒、悲傷、委屈可以如此輕而易舉,但大多數的人卻像我一樣,第一時間無法面對自己的驕傲,甚至舉起憤怒的令牌,希望將對方斬立決?

以華人高舉謙虛的文化來說,我們長時間誤以為「驕傲」是個違背善良風俗、令人深切恨惡、又沒道德的人格呈現。一旦被貼上標籤,就彷彿是在人格評分表上畫上慘不忍睹的紅色叉叉,所以這個明明幾乎所有人都有的「情緒」被視而不見,好像只要不承認就會比其他人清高一點。沒想到,當我們極力否認、深深掩埋這個情緒時,就是在壓抑它使之有機會惡化,成為膿瘡。

其實,算算自己看多少人不順眼就知道自己有沒有驕傲了。

看愛表現的人不順眼,因為自認為沒有他那樣愛現;看愛自誇的人不順眼,因為自認謙虛不張揚,這些或許多多少少都有驕傲的成分在裡頭。最終,who are we to judge? 在比較中就算大獲全勝,也不過就是小池裡的一尾大魚,看不到世界的遼闊也看不見別人的美好,真的有特別厲害嗎? 說起來,承認驕傲也沒什麼了不得的,我甚至覺得要感謝身邊真正深入觀察、替你想、甚至發現癥結點的朋友,畢竟發現驕傲了才正是我們可以開始探究內心世界的最佳時機,好好釐清根本感受問題,才能讓我們日益健康,自然不需靠驕傲武裝弱弱的心。

在心理學上來說,適當的驕傲反而是種健康的發展,讓我們面對挑戰與未知時,擁有超過現實一些些的勇氣與自信。我很喜歡英文中最簡潔而可愛的肯定句:I am proud of you. 我為你感到驕傲、我以你為榮。充滿積極正面的鼓勵又簡單明瞭。

由此可見,當我們正確地使用適切劑量的驕傲,就會變成一波強而有力的助攻,順水推舟快攻上籃得分,我想驕傲這可愛的情緒就像一把尖銳利刃,每人都擁有且無需否認,只要學會小心使用就必定大有功效,以後只要發現自己心裡頭有一股蠢蠢欲動的驕傲,我們千萬不要再避之唯恐不及了,它有它的可愛,你有你的厲害,懂得運用才是聰明。

★本文經三采文化授權,摘自《我的存在本來就值得青睞》。