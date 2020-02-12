hTC關「大陸官方社區」爆退出手機市場　官方回應了

▲宏達電在1月21日發布公告，自2月7日起將關閉HTC官方社區正式關閉。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

宏達電（hTC）2月7日HTC官方社區正式關閉運作，是近來第三件持續縮減與消費者的動作，引起市場關注hTC手機在大陸市場還要不要經營下去？

宏達電在1月21日發布公告，自2月7日起將關閉HTC官方社區正式關閉運作現有與會員、粉絲及消費者的互動窗口轉轉移至微信hTC官方服務號，這也是繼京東旗艦店、天貓旗艦店、Elevate高級粉絲社區後，hTC縮減與市場溝通的措施，論壇上不少留言直指hTC將結束大陸手機業務，資深的會員用戶則認為區域業務縮減。

對此，hTC公關窗口回覆表示，官方社區的服務後續會轉移至微信號上，並沒有退出大陸手機市場的問題。

面對大陸手機眾多品牌的艱困市場，hTC在1月份算是傳出好消息，北京知識產權法院判決兩家手機品牌「魅族」和「金立」侵犯hTC「結合金屬外殼的天線結構」專利設計，而獲得總金額650萬人民幣（約新台幣2,900萬元）的賠償。

不過，也有會員在論壇留言認為不需要婉惜，htc早就看不到華為、小米、OPPO的車尾燈，早點離開是對的，大陸的手機太強大了，因為不止hTC在大陸市場難做好，就連三星也不見得吃得開市場。

更多 CTWANT 報導

搜刮口罩轉賣中國「發災難財」 厚臉皮求醫生：送我十箱就好…

【屏大甜爹2】教授論文借嫩女友 4.8萬補助專寵1人

「孩子不哭，原諒媽媽！」她把武漢女嬰丟在河南轉身離開 真相曝光讓人哭