WHO首對北韓疫情發聲：無確診病例！　應要求支援防護裝備

▲ 北韓加強武漢肺炎防疫宣導。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

2019新型冠狀病毒（COVID-19）已經在中國造成1113人死亡，鄰國北韓的疫情則眾說紛紜。國際衛生組織（WHO）平壤辦事處11日向《美國之聲》表示，截至目前未獲北韓保健省通報出現確診個案，「正和包括北韓在內的所有會員國協力應對新冠病毒」。

世衛平壤辦事處說明，由於北韓保健省提出申請，世衛正向其提供實驗用試劑、護目鏡、手套、口罩及實驗袍等衛生工作者所需的防護裝備，同時支援北韓可在感染初期診斷及觀測、隔離治療的方針及技術。

南韓《韓聯社》報導，這是世衛自疫情爆發以來首度針對北韓是否有確診案例發聲。但世衛官方說法全然根據各會員國自主通報，外界大多仍對北韓國內實際狀況持懷疑態度。

北韓官媒至今堅稱，國內並無任何確診病例。北韓對外宣傳媒體《統一的回音》11日僅指出，新冠病毒使全球陷入不安與恐慌，「為使我國不受侵襲，將全力準備防疫物資」，言下之意便是病毒目前並未影響北韓。

《韓聯社》指出，北韓過去在2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及2015年中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）等全球性流行疾病爆發時皆未通報任何國內病例，僅2009年H1N1新型流感疫情期間有通報。

►北韓堅稱0病例！韓媒：昨確診首例武漢肺炎 5人高燒身亡引恐慌

►金正恩下緊急命令！ 韓媒：北韓出現7例武漢肺炎確診，軍事訓練喊卡

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。