北韓堅稱0病例！韓媒：昨確診首例武漢肺炎　5人高燒身亡引恐慌

▲ 北韓診所針對武漢肺炎進行宣導。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

2019新型冠狀病毒已經在中國造成722人死亡，鄰國北韓疫情則眾說紛紜。南韓保守派媒體7日報導，北韓出現首起武漢肺炎確診病例，為一名曾赴中國旅遊的平壤女性；脫北者經營的《每日北韓》（DailyNK）則指出，已經有5人在醫院發燒身亡，推測病因就是武漢肺炎，但上述消息皆未獲平壤當局證實。

北韓為防止武漢肺炎入侵加強國境管理，1月禁止所有中國遊客入境，禁止外國外交官出入境，平壤的飯店及商家無限期暫停營業，更暫停與中國貿易，可能嚴重消耗北韓的外匯存底。領導人金正恩此前向中國國家主席習近平寄出慰問信及一筆捐款，被韓媒解讀為尋求中國對其嚴格管制的諒解。

▲ 北韓口罩工廠加緊趕工。（圖／朝中社）

北韓官媒6日指出，國內目前沒有任何新型冠狀病毒確診病例。南韓《中央日報》7日則援引北韓消息人士說法報導，一名平壤市民赴中國返國後出現類似症狀，經北韓保健當局檢測確診。據稱平壤當局對此表示，曾與該名女子接觸的民眾全都在隔離中，目前沒有更多確診病例，但無法確定女子身分及發病至確診的時間點。

南韓《朝鮮日報》8日則指出，該名女子疑似自青島歸國後發病。該報也援引另一名消息人士說法報導，一名曾赴中國的北韓男子出現疑似症狀，檢測後確診。由於他就住在北韓許多高官居住的平壤中心區域，可能與官員有緊密接觸，平壤當局已經下達緊急警戒令，封鎖周邊地區，禁止一般民眾進出。但《朝中社》7日僅報導，「為防堵武漢肺炎擴散，中央緊急防疫指揮部各小組重新分配工作」，未提及國內疫情。

南韓《每日北韓》7日報導，在平壤的消息人士表示，北韓新義州和附近地區近來已有5人因發燒在醫院死亡，推測很有可能是染上武漢肺炎，「平壤當局已經下令新義州官員迅速處理屍體，並對外界保密。」

▲ 北韓加強消毒大眾交通工具。（圖／朝中社）

平安北道消息人士則向《每日北韓》指出，其中一人在1月底因感冒症狀到新義州一家醫院就醫，服用退燒藥及抗生素後病情持續惡化，最後不治身亡。2天後新義州另一家醫院2名出現高燒症狀的患者同樣在服用藥物後身亡，接著鄰近的義州郡一家醫院又有2名患者在2月初死亡，但目前無法確認他們的年齡、性別、職業及旅遊史。

《每日北韓》說明，以上5起病例雖未確診武漢肺炎，但仍引起北韓人民憂心，病毒可能已經入侵。北韓衛生單位官員此前表示，確實有出現發燒等感冒症狀的患者正隔離治療，但目前沒有確診病例。世界衛生組織（WHO）也尚未證實北韓任何武漢肺炎病例，但世衛數字來自北韓政府提交的報告，準確度可能有限。

《每日北韓》報導，2003年SARS疫情、2014年伊波拉病毒及2015年MERS爆發時，北韓官媒均有報導全球疫情及死亡案例，但未發布任何國內病例的報告。《朝鮮日報》指出，北韓對疫情保密一方面是出於慣例，一方面是為避免在早已因高壓經濟制裁苦不堪言的社會中引起動盪，威脅政權。

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