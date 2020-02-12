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武漢肺炎讓林森北洗牌！年輕型男毛毛蟲上位　3姓酒店大亨起底

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圖、文／鏡週刊

對此，阿樂苦笑說：「這些個工是一對一，環境算單純，每次消費也不過3、4千元，性致高昂、有需求的客人，照樣會上門光顧，但像酒店這樣半封閉的空間，人多且出入複雜，每次消費動輒上萬元，碰到肺炎疫情，客人來店意願就真的差很多，業績起碼掉了一半以上，連帶影響幹部、小姐都不願意來上班，因為根本沒錢賺啊！」

台北市中山區大樓內的百富妃麗，是酒店大亨毛毛蟲旗下酒店。 

▲台北市中山區大樓內的百富妃麗，是酒店大亨毛毛蟲旗下酒店。（圖／鏡週刊提供，下同）

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阿樂更進一步指出：「其實，自從『毛毛蟲』開了男公關店後，許多酒店小姐經常在那邊流連忘返，不但不好好上班，還會跟經紀公司預支薪水去消費，搞到我們小姐很缺。沒想到這次又遇上武漢肺炎，連原本會來上班的小姐都不願意出門，我看很多酒店經紀很快就要回家吃自己了。」

阿樂口中的「毛毛蟲」是在台北市中山區及東區擁有數家酒店的王姓業者，他從7、8年前開始崛起，目前包括香閣里拉、百達妃麗、百富妃麗等大型酒店，都由他掌控，可說是新一代的台北市酒店大亨，其中位於北市民生東路的男模會館，就是阿樂所說的男公關店。

酒店經紀擔心，肺炎疫情若未獲控制，原本繁華的酒店區將人去樓空。

據悉，高大挺拔的毛毛蟲自出道以來，一直都是西裝打扮，加上長相英俊，從年輕時就頗獲小姐們歡迎，在路上搭訕招攬女生加入經紀公司，成功率也相當高。由於毛毛蟲從未占旗下小姐的便宜，且本身個性低調，從不與人結怨，在業界風評不差。

武漢肺炎嚴重衝擊酒店生意，很多小姐怕染病都不敢上班。（翻攝臉書）

本刊調查，台北市的酒店幾十年來幾乎都集中在中山區，直到十幾年前，才開始拓展到東區一帶，目前包括制服店、便服店、禮服店等近百家合法、非法酒店林立，其中以趙姓、鄭姓、林姓業者的規模最大，三人除了擁有多家酒店，旗下的經紀公司也掌控許多小姐，其他酒店若想多做點生意，還得仰賴三人幫忙調兵遣將，可說是三分天下的局面。

不過，隨著三人年事漸高，加上都已賺足「退休金」，因而慢慢淡出業界，就在這個時候，綽號毛毛蟲的王姓業者趁勢崛起。知情人士說，年約40歲的毛毛蟲原本是在林森北路的酒店圈當經紀，後來為求生意平順，加入竹聯幫「日堂」尋求靠山，但不同於其他逞凶鬥狠的幫派分子，他一直專注在八大行業。

毛毛蟲在經紀事業穩固後，也開始跨足經營酒店，他原本在中山區開金磚、金聰、金昌、金億等搖頭酒店，卻因屢傳鬥毆及吸毒事件，加上6年前轟動一時的「信義夜店殺警案」，許多嫌犯都隸屬「中山聯盟」成員，該聯盟也有負責處理毛毛蟲旗下酒店的經紀、圍事、泊車等業務，讓他的店成為轄區警方的眼中釘。

酒店經紀擔心，肺炎疫情若未獲控制，原本繁華的酒店區將人去樓空。

雖然遇到危機，但毛毛蟲卻在這個時間點，開始接觸一些政商名流，開啟了主攻高檔市場的契機。由於毛毛蟲的店收費較其他高級俱樂部低，「小框」4個小時，只需5、6千元，讓許多商務客趨之若鶩，加上毛毛蟲頗具生意頭腦，還直接在店內設立鐵板燒餐廳，一條龍的服務，讓消費者免於舟車勞頓，不用續攤、頻換店家。

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