高醫大富二代爭學妹！忌妒心魔「瓦斯爐烤屍」再自殺亡　2人買千萬豪宅當大學宿舍

圖文／鏡週刊

高醫大醫學系黃靖亞及劉郁志，因為同時愛上楊姓學妹，一時被忌妒心沖昏頭，下手勒斃劉男，之後故布疑陣，將死者拖到瓦斯爐上燒烤，偽裝成火災事故。最後，黃自知逃不過法網，在自己住處燒炭自殺。

消息傳回學校讓師生極為震驚，黃靖亞和劉郁志的成長背景極為相似，兩人都是家境富裕的醫二代，從小分別被送到加拿大、美國當小留學生，取得國外身分證後，又以僑生身分回國考取醫學院，準備接棒。

黃靖亞曾是學校的橄欖球隊員，熱衷參與校隊及系上活動，形象活潑陽光。而劉郁志個性則較內斂，兩人因是同學也同為僑生聯誼會成員，交情友好，除一起上課外，也常一起參加許多課外活動。

兩人的家境優渥，家裡為了讓孩子有舒適的念書環境，都在高雄購屋做為住處。劉郁志住的大昌二路「國家盛宴」達百餘坪，黃靖亞在美術東四路的大樓，要價都超過千萬，由此可見家長寄予的深厚期盼。生活無憂的兩人雖在父母安排的學習路上一路順遂，卻忽略除了課業學分外，感情也是需要學習的。

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