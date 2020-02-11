合照被轉發…《喵電感應》原唱控商家「侵犯肖像權」！獲賠代言費

▲勸世寶貝喵喵日前控肖像權遭侵害，向店家求償15萬元。（Ettoday資料圖／記者張一中攝）

記者徐愷昕／基隆報導

「勸世寶貝喵喵」因推出洗腦神曲《喵電感應》，及搭配前衛的打扮瞬間爆紅，在臉書上累積大批的粉絲及追隨者。日前，她提告控訴一間經營網拍商店的商家，未經同意就把她照片放上商店臉書粉專，她以肖像權遭侵犯為由求償15萬原，另還有2萬元代言費。基隆地院審結，判商家須賠償勸世寶貝喵喵3萬元，及另需支付她代言費5千元。仍可上訴。

「勸世寶貝喵喵」劉姓女子因離開勸世宗親會現已改名為「咪咪小精靈」。日前她控訴經營商品買賣的林姓男子及游姓女子2018年7月時轉發她照片，一則貼在商店臉書粉專，另一則貼在游女私人臉書。劉女認為，林男和游女未經她同意就將她照片做為產品廣告使用，已侵害了她肖像權，對此求償15萬元，隨後，她再拿出過去接案代言費用的相關單據，向商家索回應得的廣告報酬2萬元。

▲勸世寶貝喵喵日前控肖像權遭侵害，向店家求償15萬元。（ETtoday資料圖／記者張一中攝）

法庭上林男辯稱，拍照時有經過劉女同意，並有告知會上傳到臉書，劉女完全知情，保證自己絕無盜用之意，又圖片是從粉絲專業截圖，發出去可看出標記MODEL是「勸世寶貝喵喵」，點選也會直接連結至劉女臉書粉絲專頁。

游女也稱，照片拍攝經過劉女本人同意，她因見劉女獨自張貼照片在個人臉書粉專，才會轉發2人合照至私人臉書，至於商家粉絲頁轉發一事她並不知情，因她早已被游男撤銷臉書管理者權限。

基隆地院審理時認為，劉女雖有同意與商家拍照，但這並不代表她已放棄個人肖像權的使用範圍、時間及方式，又商家舉不出劉女同意使用的證據，故不採信商家辯詞。法官審結，判林男及游女須賠償咪咪小精靈3萬元，另還需支付合理授權金（代言費）5千元。全案仍可上訴。

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