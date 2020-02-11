俄羅斯第1例痊癒：這只是新的感冒　挺一挺差不多就過去

▲中國病患被安排在俄羅斯外貝加爾邊疆區赤塔市的醫院進行隔離。（圖／翻攝自crimerussia）

實習記者魯斯濱／綜合報導

俄羅斯境內目前共確認2起新型冠狀病毒確診病例，兩名患者都是中國公民，其中首位病例是30歲來自江西的萬贇彬，經過專家評估後已痊癒。對於驚險的經歷，他感嘆的說，剛開始確診的時候真的很害怕，活了30年「第一次思考關於死亡的事情」，但後來仔細想想，其實「也只不過是一種新的感冒，更嚴重一點，還沒有新藥來治這個感冒，挺一挺差不多也就過去了。」

萬贇彬是被安排到外貝加爾邊疆區赤塔市的區傳染病醫院治療，醫院也已將化驗樣品交到莫斯科和新西伯利亞進行核酸檢測。

對於境內出現武漢肺炎，俄羅斯外貝加爾邊疆區社會問題副主席阿亞格瑪·凡琪科娃（Ayagma Vanchikova）表示，「在俄羅斯境內被確診新型冠狀病毒的兩名中國公民狀況良好，正在準備出院，只要再進行兩次檢測，如果結果都是陰性，醫生就會為他們辦理出院手續，目前所有必要的抗疫情措施都已充分執行。」

當地醫院給萬贇彬安排了一個單人病房，臥室以外還有一個小客廳。醫護人員平時會把一天所需食物放入小客廳，病患自取，以避免直接接觸。房間每天會打掃三次，消毒兩次。

萬贇彬表示，「其實這個病只不過是沒有藥可以治療的新感冒。」他同時補充，「我現在覺得完全沒啥問題了，已經好了。現在就是還是要再檢測一次，一般不都是要檢測兩次嗎，下個星期可能還要再檢測一次，就可以出院了。」

他回憶到，春節時他帶妻小回中國過年，1月26日回到俄羅斯的家，他們一家人在過程中沒有接觸過任何來自武漢或湖北其他地區的人，因此當他知道自己被確診感染新冠病毒後，十分震驚。

他補充，他在北京旅遊時搭了武漢人坐過的電梯。當時電梯管理員告訴他，一小時前有幾個武漢人搭乘過這個電梯，雖然有立刻消毒，但沒有人敢坐這個電梯，只有他們一家人坐了這個電梯。





▲武漢人在1小時前剛搭過電梯，雖經消毒，但沒人敢再搭。（圖／翻攝自康健雜誌）

萬贇彬一家回到俄羅斯後有了輕微的咳嗽症狀。一開始他以為是輕微感冒，但考量中國國內疫情嚴重，他們還是去醫院做了檢查。第一次檢查醫院說結果沒有問題，所以第二天他們就回家了。但在28和29日，俄羅斯衛生防疫部門的專家和醫生先後幾次來到萬贇彬家中進行採樣檢查。

萬贇彬說，「俄羅斯政府也很重視這個事情。幸虧他們重視，如果他們不重視，就這樣，我們出來也就出來了。出來當然我們也是在家裡自我隔離，但是，我家裡人可能會被我傳染。」

萬贇彬對俄羅斯政府和醫院的高度重視表示感激。他說，正是由於他們如此重視，自己才得到及時治療，避免發展成重症患者，才能如此快速地恢復健康。

他最後總結說，「我覺得的不能恐慌。剛開始確診的時候，我很害怕，活了30年，第一次思考關於死亡的事情。我以前從來沒想到過『死亡』這兩個字。越害怕越難受，越害怕越難受。但過了幾個小時，到晚上，我仔細想了想，其實這個事情，這個病也就是一個感冒，只不過是一種新的感冒，更嚴重一點，還沒有新藥來治這個感冒，挺一挺差不多也就過去了，這個病也就好了，也不用太擔心。如果你怕它，它可能就會摧毀你的免疫力，（所以）沒必要去怕它。」