口罩天天戴滿12小時　她揭「膚質神奇變化」：跟水煮蛋一樣嫩

▲武漢肺炎日趨嚴重，民眾紛紛戴上口罩防範。（示意圖／記者林敬旻攝）



記者郭卉寧／綜合報導

為了防範疫情，不少民眾出門在外都紛紛戴上口罩。一名女網友表示，最近一天幾乎12小時都戴著口罩，原以為會因此長痘痘，沒想到皮膚卻出乎意料的好，甚至宛如水煮蛋一般滑嫩，讓她相當吃驚。對此，有網友點出關鍵，認為是戴口罩降低化妝頻率，才讓皮膚獲得喘息的時間。

原PO在PTT女板（WomenTalk）表示，自武漢肺炎疫情爆發後，幾乎每天都要戴12小時的口罩，加上家中的口罩數量有限，只能重複使用，所以在連續三天都戴同一片口罩的情況下，她原以為皮膚會因不透氣等問題而產生痘痘，結果膚質不但沒受影響，反而還出現令她意想不到的變化。

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▼女網友表示，自己口罩連續戴12小時，膚質狀況反而變好。（圖／翻攝自PTT女板）



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她指出，最近除了連續戴口罩12小時外，每天也都凌晨3、4點才入睡，長期熬夜下來，雖然浮現大大的黑眼圈，但膚質狀況卻意外穩定，不僅沒有長痘痘，摸起來還像水煮蛋一樣滑嫩，讓她對自己的皮膚愛不釋手。不過，她也補充，若是想要皮膚看起來亮白，應該要早睡才會有效。

貼文發布後，不少網友紛紛表示，自己沒有因為戴口罩而提升膚質，但也有人點出關鍵，認為或許是女生戴口罩時鮮少化妝，恰巧給皮膚足夠的休息時間，且口罩也阻擋一些陽光及髒空氣觸碰臉部，因此才會出現膚質變好的情況。