　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

休旅車衝新莊鴻金寶商圈！撞倒瓦斯桶起火嚇壞民眾　酒駕男遭壓制送辦

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區警方在鴻金寶商圈盤查2名醉男，其中一人佯裝上車休息，突然從後座爬到駕駛座開車逃逸，卻因不勝酒力，休旅車先撞上停在前方的轎車，再衝撞路邊攤商瓦斯桶，引發火勢，最後撞斷8米高招牌才停下，警方上前將他壓制逮捕，消防隊趕至將著火的瓦斯桶撲滅，男子經酒測值為0.51mg/L，訊後依公共危險罪移送法辦。

▲▼毛男在新莊鴻金寶商圈喝醉拒盤查，駕車撞豆花攤再撞8米招牌柱，警方壓制逮捕，依公危移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲毛男在新莊鴻金寶商圈喝醉拒盤查，駕車撞豆花攤再撞8米招牌柱 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

8日晚間7時許，警方接獲民眾報案，指稱新莊區鴻金寶商圈有人吵架起糾紛，立即派遣10多名警員到場，卻沒發現任何衝突；當時21歲林姓男子與32歲毛姓男子疑似喝醉在現場，警方為釐清真相對2人進行盤查。

▲▼毛男在新莊鴻金寶商圈喝醉拒盤查，駕車撞豆花攤再撞8米招牌柱，警方壓制逮捕，依公危移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

其中毛男不願配合，佯裝喝醉進到停在路邊的銀色賓士休旅車後座休息，趁著林男接受警員盤查時，突然從後座爬到駕駛座啟動引擎企圖駕車逃逸，但他卻不勝酒力，先撞停在前方的黑色轎車，再往前衝撞路邊豆花攤，撞倒瓦斯桶，接著撞斷8米高的鐵製招牌後停住。

警方立即衝上前將他壓制逮捕，經酒測值高達0.51mg/L，依公共危險罪將他移送偵辦。事發地位處新莊區熱鬧商圈，毛男駕車衝撞豆花攤瓦斯桶時，還引發火勢，瞬間逛街民眾尖叫聲四起，幸好消防隊即時趕到，及熱心民眾協助滅火，才沒有釀氣爆。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▲▼毛男在新莊鴻金寶商圈喝醉拒盤查，駕車撞豆花攤再撞8米招牌柱，警方壓制逮捕，依公危移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼毛男在新莊鴻金寶商圈喝醉拒盤查，駕車撞豆花攤再撞8米招牌柱，警方壓制逮捕，依公危移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼毛男在新莊鴻金寶商圈喝醉拒盤查，駕車撞豆花攤再撞8米招牌柱，警方壓制逮捕，依公危移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
武漢肺炎痊癒出院後「檢測又轉陽性」！北京專家證實了：最好再隔
首例！防武漢肺炎　故宮14日起參觀縮短到8hr「周一休館」
武漢居民在家關21天　美國教師生兒「來不及註冊美籍」撤僑機飛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

聽到「拼拼砰砰」他上樓理論！鄰一出電梯用榔頭猛K：這次要讓你死

休旅車衝新莊鴻金寶商圈！撞倒瓦斯桶起火嚇壞民眾　酒駕男遭壓制送辦

酒客起口角互嗆：講話不用那麼酸　安全帽拿起狂砸「4打1」頭部濺血

懷胎9月孕婦超商前摔倒「以為羊水破」　警消8分鐘送到院！只是漏尿啦

騙介紹刺青師！正妹店內遭硬上　扯男一見拍肩示意「交換」…她崩潰喊：不要

等公車見翹臀妹經過…偷捏她屁股！色男急逃被阻　竟惱羞爆打一波

影／士林景觀餐廳大火！惡火紅光照台北

連千毅年後悄悄交保？臉書最新發文打卡「蘭庭國際」　網友崩潰喊3個字　

教唆男友「一刀刺頸」奪走母命　冷血不孝女再次遭裁定延押

「賊星該敗！」偷堆高機路旁等貨車載運　巡警趕抵人贓俱獲

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

泰山高中學生「自製額溫槍」　實際測試準確度高、成本便宜

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

《歌手》蕭敬騰2段式高音飆《皮囊》　徐佳瑩後台大喊：爽！！

15歲女兒「半夜跑趴」被抓包　爸懲罰管IG！秒歪變自拍網美

5歲弟睡覺突傳「響亮連環屁聲」　她拍影片被打斷超傻眼：花惹發

修但幾咧！汪面對鏡頭燦笑等拍照　後方柴「激戰玩偶」超搶鏡網笑翻

聽到「拼拼砰砰」他上樓理論！鄰一出電梯用榔頭猛K：這次要讓你死

休旅車衝新莊鴻金寶商圈！撞倒瓦斯桶起火嚇壞民眾　酒駕男遭壓制送辦

酒客起口角互嗆：講話不用那麼酸　安全帽拿起狂砸「4打1」頭部濺血

懷胎9月孕婦超商前摔倒「以為羊水破」　警消8分鐘送到院！只是漏尿啦

騙介紹刺青師！正妹店內遭硬上　扯男一見拍肩示意「交換」…她崩潰喊：不要

等公車見翹臀妹經過…偷捏她屁股！色男急逃被阻　竟惱羞爆打一波

影／士林景觀餐廳大火！惡火紅光照台北

連千毅年後悄悄交保？臉書最新發文打卡「蘭庭國際」　網友崩潰喊3個字　

教唆男友「一刀刺頸」奪走母命　冷血不孝女再次遭裁定延押

「賊星該敗！」偷堆高機路旁等貨車載運　巡警趕抵人贓俱獲

奧迪「性能鋼砲」S3 Sportback亮相　310匹馬力迎戰A35、M135i

陳時中親登船「聲量暴漲34倍」！　網看好「超強黑馬」可望出任這職位

前日本火腿洋砲跌倒摔到頭　送醫搶救無效享年48歲

高雄暖冬後迎戰登革熱　韓國瑜脫口罩萬應公廟祈福：下周宣戰

崔智友真的出現了！北韓小兵揉眼再瞪大「追本命成功」害羞躲柱

只賣5小時！台南老饕最愛臭豆腐　咬下噴出湯汁、加辣更過癮

猿戰石垣島／黃子鵬腸胃炎未隨隊　江國謙設定4局投球

2.9萬網友力挺登上寵物雲DM！「糕糕」把拔：此獎獻給米克斯

「捷運公車有人不戴口罩一直咳嗽」　醫：如果在他們旁邊，不戴就被傳染了

蓬佩奧促州政府「反對北京施壓台灣」　曝中方信件：不得祝賀蔡英文連任

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

即／士林景觀餐廳大火！惡火紅光照台北

連千毅年後悄悄交保？臉書最新發文打卡「蘭庭國際」

長髮正妹淪街友3周超商避寒

宿舍約喝酒！印度男硬上日本妹　性侵獲無罪

前民防幹部撞死騎士　車上有員警

酒精靜電恐起火？消防達人警告：別這樣噴

2對情侶摩鐵開趴「狂嗨21小時」！20歲女暴斃死在床上

教唆男友殺女　冷血情侶2度延押

騙介紹刺青師！正妹慘遭2男輪流硬上

小黑狗遭綑綁活活悶死　12年飼主判決出爐

捷運站內不戴口罩狂咳！櫻花妹傻眼錄下PO網

廈門返台未回家　里長驚他住超商急通報　

施暴影片曝！狠男徒手弒母　1個月後慘遭神棍打死

影／桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

更多熱門

相關新聞

「表兄弟」和她喝酒　臨檢點緊張失控撞車

「表兄弟」和她喝酒　臨檢點緊張失控撞車

台南陳女因男友去當兵，期間又交了一個男朋友，後來2名男子不僅沒吵架，還都成了朋友，一起去釣蝦場喝酒開車回家。喝最多的現任男友負責開車，途中卻遇到臨檢，沒喝酒的陳女為了掩蓋罪行，趕緊爬到前座，卻因此出車禍。警方上前看到3人糾纏在一起，得知情況後以公共危險罪、頂替罪，對3人緩起訴並處罰金。

桃警盤查未掛牌貨車　嫌犯舉槍自戕

桃警盤查未掛牌貨車　嫌犯舉槍自戕

選舉倒數7天高雄槍響！擴大臨檢警車遭休旅車衝撞

選舉倒數7天高雄槍響！擴大臨檢警車遭休旅車衝撞

和老婆吵架到車上喝...醉了！法官判無罪：他沒開車

和老婆吵架到車上喝...醉了！法官判無罪：他沒開車

假意配合攔查　男自撞棄友落跑

假意配合攔查　男自撞棄友落跑

關鍵字：

鴻金寶盤查公共危險罪

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

得武漢肺炎吃成藥　症狀消失感染11人

台男確診！在大連17天旅遊路徑曝光

女護士為病人吊點滴...「接觸6分鐘」感染

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

冷氣團今晚最冷探10度　鋒面報到「全台2天雨」時間曝

快訊／至少12人死亡！　泰國士兵持槍「購物中心大規模掃射」

即／睡前喝牛奶嗆到！李登輝送急診

超狂台北女　自製「防毒頭盔」搭捷運

Ella實現4年前約定　電話另一頭...阿Ken哭了

全球專家論壇邀請台灣？WHO：台將以線上方式參加

即／士林景觀餐廳大火！惡火紅光照台北

血佈滿地！夫妻領養只為「把狗炸來吃」

掃射商場20人死！泰士兵犯案動機曝

鑽石公主號又有100人身體不適！數10人送檢

鹿耳門鞭春牛　30秒肢解百人狂搶

更多

最夯影音

更多
手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了
任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

泰山高中學生「自製額溫槍」　實際測試準確度高、成本便宜

泰山高中學生「自製額溫槍」　實際測試準確度高、成本便宜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面