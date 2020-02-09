休旅車衝新莊鴻金寶商圈！撞倒瓦斯桶起火嚇壞民眾　酒駕男遭壓制送辦

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區警方在鴻金寶商圈盤查2名醉男，其中一人佯裝上車休息，突然從後座爬到駕駛座開車逃逸，卻因不勝酒力，休旅車先撞上停在前方的轎車，再衝撞路邊攤商瓦斯桶，引發火勢，最後撞斷8米高招牌才停下，警方上前將他壓制逮捕，消防隊趕至將著火的瓦斯桶撲滅，男子經酒測值為0.51mg/L，訊後依公共危險罪移送法辦。

▲毛男在新莊鴻金寶商圈喝醉拒盤查，駕車撞豆花攤再撞8米招牌柱 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

8日晚間7時許，警方接獲民眾報案，指稱新莊區鴻金寶商圈有人吵架起糾紛，立即派遣10多名警員到場，卻沒發現任何衝突；當時21歲林姓男子與32歲毛姓男子疑似喝醉在現場，警方為釐清真相對2人進行盤查。

其中毛男不願配合，佯裝喝醉進到停在路邊的銀色賓士休旅車後座休息，趁著林男接受警員盤查時，突然從後座爬到駕駛座啟動引擎企圖駕車逃逸，但他卻不勝酒力，先撞停在前方的黑色轎車，再往前衝撞路邊豆花攤，撞倒瓦斯桶，接著撞斷8米高的鐵製招牌後停住。

警方立即衝上前將他壓制逮捕，經酒測值高達0.51mg/L，依公共危險罪將他移送偵辦。事發地位處新莊區熱鬧商圈，毛男駕車衝撞豆花攤瓦斯桶時，還引發火勢，瞬間逛街民眾尖叫聲四起，幸好消防隊即時趕到，及熱心民眾協助滅火，才沒有釀氣爆。

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