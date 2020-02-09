　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【獨立記者闖國界 E00】記者就記者，什麼是獨立記者？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

鏡週刊全新podcast節目「記者手札」——每週日，聽國內外經驗豐富的記者，分享深度報導的寫作心法，還有那些在報導文字之外，只記載在記者手札中的故事。第二季節目「獨立記者闖國界」將於年底播出，由曾任國際新聞獨立記者的楊智強所主持。

與一般線上記者不同的地方，獨立記者並不隸屬於任何新聞媒體。我們可以選擇自己報導的題目，報導的長度與探討議題的深淺。當然，還有什麼時候以及在哪裡做些什麼樣報導，都是取決於自己。因為，我們是獨立於體制外的記者，我們擁有較大程度的自由與彈性。

但是相對而言，我們並沒有線上記者背後媒體公司給的支援後盾、也沒有固定薪水。有所得到，就會有所失去。

我是楊智強，一位專門報導國際新聞的獨立記者，主要的採訪的地點分佈在東南亞與日韓，有時候也會到非洲這種離台灣比較遙遠的國度流浪、寫故事。

國際新聞對於很多台灣人來說只是新聞報導中的配菜，並不是必須要吃的主菜；但其實這就是造成台灣新聞營養不良的重要因素。飲食不均衡，身體怎麼會好呢？國際新聞除了讓讀者們了解國際時事的脈絡之外，最重要的是可以讓大家曉得其他國家發生的什麼事？他們面對某個議題的態度是什麼？而最重要的，是為什麼他們會有這樣的反應。

請繼續往下閱讀...

我認為，擁有國際觀不只要是擁有國際性的知識而已，而是在面對不同的文化、不同的種族、以及不同的宗教時候，所展現出包容差異的態度，才是擁有國際觀的表現。要有包容心就必須要先知道他們的故事，知道了就不會直觀的排斥、或是害怕。

所以深度的國際新聞，更多由台灣人觀點寫出的國際新聞，其實相當重要。

在這個節目裡，我會跟大家分享做為一個獨立記者所需要具備的心態，以及面前往陌生國度時的準備。還有我們在製作、撰寫一篇國際新聞報導的時候，需要具備的技巧還有產出時的流程。當然，在這裏，我也會跟大家聊聊我自己在這些國家採訪時遇到的故事。無論是開心、悲傷、或是驚險的經驗，在這個節目中，我都會跟大家細細分享，希望可以透過我的敘述，讓大家更了解獨立記者在採訪國際新聞的狀況。讓聽眾們跟著我，一起去闖國界。

全新聲音網站《鏡好聽》推出的新播客頻道「記者手札」，從10/6（日）起，每週日更新節目。
 
聽「記者手札」聲音頻道

每週日，聽國內外經驗豐富的記者，分享深度報導的寫作心法，還有那些在報導文字之外，只記載在記者手札中的故事。第一季節目「暗巷內，還有幸福嗎？」由鏡文化主筆資深記者陳玉梅所主持。

用Apple 訂閱：https://apple.co/2McSXCp

用spotify 訂閱：https://spoti.fi/2Ih9S5A

若為Android系統使用者，可下載Google Podcasts或其他聆聽Podcast的軟體，並搜尋「記者手札」

ET快訊
武漢肺炎痊癒出院後「檢測又轉陽性」！北京專家證實了：最好再隔
首例！防武漢肺炎　故宮14日起參觀縮短到8hr「周一休館」
武漢居民在家關21天　美國教師生兒「來不及註冊美籍」撤僑機飛
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「捷運公車有人不戴口罩一直咳嗽」　醫：如果在他們旁邊，不戴就被傳染了

首例！防武漢肺炎　故宮14日起參觀縮短到8hrs「周一休館」

當年SARS第一線照顧！護理師「怕再也出不來」　回家淚做1件事...萬人鼻酸

圖解武漢肺炎「居家隔離、居家檢疫和自主健康管理」3類差異

台中夜店祭免費「口罩趴」...帥哥辣妹搶朝聖　網轟：是要用喝酒精消毒嗎

搶購衛生紙！全聯貨架被掃空　民眾KUSO「臨時休息區」…網笑瘋：體恤里民？

下交流道「被猛按喇叭逼車」她嚇壞！　結局尷尬神轉狂道謝：保住6千元

防疫商品買不到　泰山高中電子科學生自製額溫槍供校使用

【獨立記者闖國界 E00】記者就記者，什麼是獨立記者？

板橋公園暗藏尖銳刀片！玩溜滑梯「刮傷爆血縫3針」　網怒喊揪兇：太變態

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

泰山高中學生「自製額溫槍」　實際測試準確度高、成本便宜

血友病患受困湖北藥剩「最後一針」 台人崩潰：我們不是皮球...只想回家

《歌手》蕭敬騰2段式高音飆《皮囊》　徐佳瑩後台大喊：爽！！

15歲女兒「半夜跑趴」被抓包　爸懲罰管IG！秒歪變自拍網美

5歲弟睡覺突傳「響亮連環屁聲」　她拍影片被打斷超傻眼：花惹發

修但幾咧！汪面對鏡頭燦笑等拍照　後方柴「激戰玩偶」超搶鏡網笑翻

「捷運公車有人不戴口罩一直咳嗽」　醫：如果在他們旁邊，不戴就被傳染了

首例！防武漢肺炎　故宮14日起參觀縮短到8hrs「周一休館」

當年SARS第一線照顧！護理師「怕再也出不來」　回家淚做1件事...萬人鼻酸

圖解武漢肺炎「居家隔離、居家檢疫和自主健康管理」3類差異

台中夜店祭免費「口罩趴」...帥哥辣妹搶朝聖　網轟：是要用喝酒精消毒嗎

搶購衛生紙！全聯貨架被掃空　民眾KUSO「臨時休息區」…網笑瘋：體恤里民？

下交流道「被猛按喇叭逼車」她嚇壞！　結局尷尬神轉狂道謝：保住6千元

防疫商品買不到　泰山高中電子科學生自製額溫槍供校使用

【獨立記者闖國界 E00】記者就記者，什麼是獨立記者？

板橋公園暗藏尖銳刀片！玩溜滑梯「刮傷爆血縫3針」　網怒喊揪兇：太變態

前日本火腿洋砲跌倒摔到頭　送醫搶救無效享年48歲

高雄暖冬後迎戰登革熱　韓國瑜脫口罩萬應公廟祈福：下周宣戰

崔智友真的出現了！北韓小兵揉眼再瞪大「追本命成功」害羞躲柱

只賣5小時！台南老饕最愛臭豆腐　咬下噴出湯汁、加辣更過癮

猿戰石垣島／黃子鵬腸胃炎未隨隊　江國謙設定4局投球

2.9萬網友力挺登上寵物雲DM！「糕糕」把拔：此獎獻給米克斯

「捷運公車有人不戴口罩一直咳嗽」　醫：如果在他們旁邊，不戴就被傳染了

蓬佩奧促州政府「反對北京施壓台灣」　曝中方信件：不得祝賀蔡英文連任

8歲貓突重病「被插5、6根管子」　躺急診見熟悉身影...忍痛爬向媽討摸

台南鹽水蜂炮熱鬧開炸 市府展現高效率迅速恢復市容環境

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

冷氣團今晚最冷探10度　鋒面報到「全台2天雨」時間曝

夫妻偷跑被抓到！市府重罰揭幕後

1/31北北基 關鍵接觸15分　禁搭公交

陳時中：這一仗我們打贏了

麗星女副總主動上前　陳時中回應

航班有一人發燒！華航：機場尋乘客

即／陳時中露出笑容！大喊任務達成

防疫效率「高到無法想像」！藥師吐心聲

寶瓶星號過關！陳時中登船廣播曝光

14噸有機蔬菜沒人吃　縣府號召送菜到家

寶瓶星號開門了！馬尾妹瞇眼笑下船

最狂運鈔車趴趴走　網笑：要保全

一家四口搭寶瓶星號　女兒吐心聲

台灣民間藥廠成功研發「抗病毒藥物2.0版」

更多熱門

相關新聞

【獨立記者闖國界 E01】前往國際新聞現場的渴望

【獨立記者闖國界 E01】前往國際新聞現場的渴望

剛踏入新聞媒體圈時，我也是從一位線上記者開始做起。那個時候因為報社離博愛特區近，騎著腳踏車搭配捷運跑新聞。除了一般各種記者會之外，最常待的地方就是各類委員會。那時候的我，跟其他的記者一樣，企圖在官員與立委的攻防蛛絲馬跡中找新聞亮點。當時一天必須寫四篇稿件，很有挑戰。

葛蕾首映遭忽略　工作人員喊冤「全照流程安排」

葛蕾首映遭忽略　工作人員喊冤「全照流程安排」

葛蕾受邀卻沒被請上台！爆氣轉頭走人

葛蕾受邀卻沒被請上台！爆氣轉頭走人

鴻海裕隆強強聯手合作內幕

鴻海裕隆強強聯手合作內幕

《戰爭遊戲》製作人去暴雪當救星

《戰爭遊戲》製作人去暴雪當救星

關鍵字：

鏡週刊獨立記者楊智強podcast

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

得武漢肺炎吃成藥　症狀消失感染11人

台男確診！在大連17天旅遊路徑曝光

女護士為病人吊點滴...「接觸6分鐘」感染

黑人亮2張「范瑋琪捐款明細」槓上網友！

冷氣團今晚最冷探10度　鋒面報到「全台2天雨」時間曝

快訊／至少12人死亡！　泰國士兵持槍「購物中心大規模掃射」

即／睡前喝牛奶嗆到！李登輝送急診

超狂台北女　自製「防毒頭盔」搭捷運

Ella實現4年前約定　電話另一頭...阿Ken哭了

全球專家論壇邀請台灣？WHO：台將以線上方式參加

即／士林景觀餐廳大火！惡火紅光照台北

血佈滿地！夫妻領養只為「把狗炸來吃」

掃射商場20人死！泰士兵犯案動機曝

鑽石公主號又有100人身體不適！數10人送檢

鹿耳門鞭春牛　30秒肢解百人狂搶

更多

最夯影音

更多
手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了

手遭車撞斷呈「L型」橘貓徘徊街頭 暖夫妻誘捕收編：你不會再流浪了
任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

任務達成！寶瓶星號128人檢驗全陰性　陳時中露笑容：這一仗我們打贏了

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

郭柏均撇清與雪碧曖昧　爆林咚咚：拿菜刀出來砍

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

台商返台被隔離嫌菜色差、被不暖 網友看完氣炸：雙主菜便當還嫌！

泰山高中學生「自製額溫槍」　實際測試準確度高、成本便宜

泰山高中學生「自製額溫槍」　實際測試準確度高、成本便宜

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面