【獨立記者闖國界 E00】記者就記者，什麼是獨立記者？

鏡週刊全新podcast節目「記者手札」——每週日，聽國內外經驗豐富的記者，分享深度報導的寫作心法，還有那些在報導文字之外，只記載在記者手札中的故事。第二季節目「獨立記者闖國界」將於年底播出，由曾任國際新聞獨立記者的楊智強所主持。

與一般線上記者不同的地方，獨立記者並不隸屬於任何新聞媒體。我們可以選擇自己報導的題目，報導的長度與探討議題的深淺。當然，還有什麼時候以及在哪裡做些什麼樣報導，都是取決於自己。因為，我們是獨立於體制外的記者，我們擁有較大程度的自由與彈性。

但是相對而言，我們並沒有線上記者背後媒體公司給的支援後盾、也沒有固定薪水。有所得到，就會有所失去。

我是楊智強，一位專門報導國際新聞的獨立記者，主要的採訪的地點分佈在東南亞與日韓，有時候也會到非洲這種離台灣比較遙遠的國度流浪、寫故事。

國際新聞對於很多台灣人來說只是新聞報導中的配菜，並不是必須要吃的主菜；但其實這就是造成台灣新聞營養不良的重要因素。飲食不均衡，身體怎麼會好呢？國際新聞除了讓讀者們了解國際時事的脈絡之外，最重要的是可以讓大家曉得其他國家發生的什麼事？他們面對某個議題的態度是什麼？而最重要的，是為什麼他們會有這樣的反應。

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我認為，擁有國際觀不只要是擁有國際性的知識而已，而是在面對不同的文化、不同的種族、以及不同的宗教時候，所展現出包容差異的態度，才是擁有國際觀的表現。要有包容心就必須要先知道他們的故事，知道了就不會直觀的排斥、或是害怕。

所以深度的國際新聞，更多由台灣人觀點寫出的國際新聞，其實相當重要。

在這個節目裡，我會跟大家分享做為一個獨立記者所需要具備的心態，以及面前往陌生國度時的準備。還有我們在製作、撰寫一篇國際新聞報導的時候，需要具備的技巧還有產出時的流程。當然，在這裏，我也會跟大家聊聊我自己在這些國家採訪時遇到的故事。無論是開心、悲傷、或是驚險的經驗，在這個節目中，我都會跟大家細細分享，希望可以透過我的敘述，讓大家更了解獨立記者在採訪國際新聞的狀況。讓聽眾們跟著我，一起去闖國界。