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38人發燒！威士特丹號連關島也不能停靠　成「海上人球」

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▲▼威士特丹號 。（圖／記者洪正達攝）

▲威士特丹號郵輪總噸數8萬2348噸，船長285公尺，載客甲板11層，最大時速24節。（圖／記者王兆麟攝，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國遊輪「威士特丹號」（Westerdam）傳出有旅客出現發燒症狀，日本及菲律賓因擔憂遊輪內部可能有武漢肺炎疫情，均拒絕該船入港，台灣則拒絕部分乘客4日時下船觀光，雖然美國國務院曾允諾可以停靠關島，但被關島7日以無法同時檢疫過多人數而拒絕，如今威士丹特號仍載有1455名乘客及802名船員在海上漂流中，由於船上缺乏檢驗儀器，因而疫情仍不明朗。

▲威士特丹號郵總噸位數8萬2348噸，船長285公尺，載客甲板11層，最大時速24節，滿載旅客數1916人是花蓮港今年第一艘靠港的國際郵輪。（圖／記者王兆麟攝，下同）

據《每日郵報》報導，威士特丹號於2月1日於香港出發，乘客大多為西方人，原本預計要停靠菲律賓馬尼拉、台灣高雄、日本沖繩等地，並在15日抵達日本橫濱，卻因船上傳有38人出現發燒症狀，而遭菲律賓拒絕靠港，連帶台灣行程也受影響而縮短，僅4日有部分旅客下船至高雄觀光，原定8日停靠日本那霸的行程也遭日方拒絕。

雖然美國國務院允許威士特丹號停靠關島，但遭關島總督辦公室7日發表聲明拒絕請求。聲明指出，雖然關島已經準備好面對新型冠狀病毒，但沒辦法同時對如此多的人數檢疫、隔離及治療。關島總督格雷羅（Leon Guerrero）說，「我們感激船上的每個靈魂，但政府的義務是保護關島人民。」

▲▼「威士特丹號」總重8萬2348噸，估計靠岸8小時。（圖／記者宋德威攝，下同）

▲「威士特丹號」因船上有人發燒不適，遭多國拒絕入港停靠。（圖／記者宋德威攝）

威士特丹號母公司荷美遊輪公司（Holland America Line）發表聲明表示，郵輪目前不是處於隔離檢疫中，而船上也沒有已知的武漢肺炎病患，但已於7日在船上廣播中取消後續行程，目前船上燃料及食材充足，乘客都非常安全，也會提供免費網路及電話讓旅客聯繫親友，並允諾未來將會全額退款，現在正積極尋找可能的停靠地點，和不同政府協商溝通當中。

據報導指出，荷美遊輪公司正與美國海軍、美國國務院、荷蘭政府接洽，未來可能在夏威夷或阿拉斯加停靠，讓乘客上岸。

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