快訊／寶瓶星號128人全部陰性　陳時中「這一仗我們打贏了！」

▲陳時中說明寶瓶星號結果。（圖／ETtoday新聞雲攝影中心）

記者趙蔡州／綜合報導

「寶瓶星號」郵輪8日停靠基隆港，指揮中心對128位旅客採檢送驗，指揮中心21:00說明檢疫結果。指揮官陳時中表示，128位旅客檢驗結果全部陰性，「我們中午12點就登船，8小時就採驗且結果出爐，展現台灣團隊的效率，很感謝所有人員的努力，以及各位民眾的配合。」

陳時中說，「我們當然不希望有相關傳染病，現在既然來了，我們就要面對，要發揮社會力」、「這一仗我們打贏了，接下來還有很多相關的情況，大家會繼續努力、「政府保證任何訊息都會公開透明，任何問題都願意解答，任何想法願意溝通，要求政府、社會動起來，讓台灣能平平安安。」

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指揮中心表示，由於採檢者檢驗結果均為陰性，因此所有旅客皆可下船辦理入境並自主健康管理14天。指揮中心也呼籲，這些旅客於自主健康管理期間，應儘量避免外出，如果需要外出應全程戴外科口罩，及落實呼吸道衛生與咳嗽禮節。

寶瓶星號有1709名台灣籍旅客、18名菲律賓籍、3名馬來西亞籍、3名越南籍，韓國、印尼、緬甸、新加坡籍則各有1名，以及1名陸配。

中央流行疫情指揮中心表示，寶瓶星號郵輪共計採檢128人，檢驗結果說明如下：



有症狀且有湖北、廣東省旅遊史需後送者：0人。

有症狀但無湖北、廣東省旅遊史者：採檢60人，皆為陰性。

無症狀但有中港澳旅遊史者及外籍人士：採檢68人，皆為陰性。

所有旅客皆可下船辦理入境並自主健康管理14天。

