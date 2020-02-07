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摩鐵爆滿救了正妹！男路邊撿屍「一房難求」　小黃接到電話…載到派出所

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記者邱中岳／台北報導

新北市1名男子日前騎車到北市松壽路「撿屍」，當時見1名未滿20歲的辣妹由朋友攙扶在路邊嘔吐，便假意上前支開友人後隨即將辣妹戴上計程車，但男子搭小黃遍尋不著投宿飯店，直到友人發現辣妹不見報警，警方才循線聯繫運將把2人帶回派出所。

據了解，2019年8月中旬，1名家住新北市三重區的張姓男子，竟在凌晨時分騎機車前往松壽路夜店旁，企圖尋找酒醉無力反抗的女子撿屍，而張男發現1名戴女在林姓友人攙扶下於路邊嘔吐，隨即上前假意關心並與林攀談。

▲▼1名男子在夜店附近鎖定1名女子，竟支開女子友人將女子帶上小黃。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲1名男子在夜店附近鎖定1名女子，竟支開女子友人將女子帶上小黃。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後張男藉故要林轉身進店家拿衛生紙，竟直接強抱戴女上計程車離開，並要小黃運將前往萬華一帶尋找旅館投宿，但找了2家都客滿，張男甚至要對方繞到新北市三重、新莊一帶，但最後均因客滿未能讓張男得逞。

▲▼1名男子在夜店附近鎖定1名女子，竟支開女子友人將女子帶上小黃。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男支開醉女友人，將女子抱上小黃找旅館，找了多家都客滿，才讓男子無法得逞。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後林姓友人出來後發現張男以及戴女不見了，嚇得緊急報警處理，警方獲報後隨即掌握2人搭乘的小黃運將資料，並以電話聯繫運將把2人帶回派出所，而張男被警方送辦，事後也遭提檢察官起訴。

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