超狂！泰山高中學生「自製額溫槍」　實際測試準確度極高





▲泰山高中學生自製額溫槍，侯友宜前往參訪。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／新北報導

武漢肺炎持續蔓延，在即將開學之際，校園仍向地方政府反應防疫物資嚴重不足。新北市泰山高中電子科師生竟學以致用，自行研發製作額溫槍，且經實際測試準確度極高，彌補防疫物資不足。

泰山高中運用技職所學自製的額溫槍也要投入防疫行列，新北市長侯友宜今7日特別到校讚揚師生實作成果，預計下週舉辦教師研習，將技術分享其他學校，為防疫添力量。

侯友宜表示，泰山高中電子科師生研發創作額溫槍的製作過程，從電路版燒錄、焊接電路到程式設計、校正，很快速的把額溫槍製作起來，精神令人感動，「尤其在武漢肺炎這段期間，額溫槍、消毒酒精及漂白水，學校在各項防疫物資訂購上確實碰到困難」，師生自製的額溫槍無疑為防疫帶來即時雨。

「教育就是解決生活問題，學校用專業指導學生，面對物質欠缺的防疫關鍵期，自立自強彌補防疫物資不足」侯友宜說，這樣的生活教育是值得學習及肯定的，教育就是一種學習，尤其技職教育不只是學習技術，面對生活大小問題時，自己動手自己解決，才有辦法面對所有的困難，才能夠接受挑戰，順利度過難關。

泰山高中電子科自製的額溫槍經實際測試準確度極高，侯友宜說「經過我本人體驗，原有測我的度數是36.1，然後用學生自製的額溫槍測得36度，這兩個誤差範圍只有0.1，可以講準確度非常高。」教育局將安排泰山高中電子科的師生們，在教師研習會指導各校製作額溫槍，它的成本不到市面上的一半。

校方特別安排黃星凱、張嘉祐、謝育佑、徐英泰4位學生及電子科主任呂昇翰，從設計印製電路板、組裝元件、焊接電路、燒錄程式、組裝電路與測試等自製額溫槍步驟一一為市長講解。市長肯定泰山高中師生運用課堂所學，發揮技職教育務實致用的特色，解決防疫物資問題，精神可嘉，也真正落實「自造者精神」，勇於創新與挑戰，將技能回饋社會。

在防疫工作上，侯友宜表示，地方多負一點責任，做得更到位、更完善，才能幫助中央解決問題，市府也會協助民眾向中央反映地方目前最新情況，讓防疫工作更順暢。目前中央正在想辦法增加生產，在產量有限下，也拜託市民共體時艱、面對問題，做好自我健康管理，勤洗手多運動，出入人潮多或密閉空間記得戴上口罩。