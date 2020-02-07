男大生刮中100萬！不想告訴爸媽「怕被分杯羹」：獨吞就能買真人公仔

▲男大生中100萬。（圖／翻攝自dcard）



記者黃可昀／綜合報導

這陣子是刮刮樂最夯的時期，各地也傳出中大獎幸運得主。一名男大生日前刮刮樂中了100萬元，當下難以置信地確認了三遍，接著冷靜地把家人們都支開，至今都沒有把這件事告訴他們，「因為說了肯定要分他們一份的」，內心處於矛盾狀態，本來很驚訝自己中大獎，但又很怕被爸媽發現，為此失眠了好幾晚。

原PO在《Dcard》表示，他刮中100萬的當下，「馬上面無表情的跟爸媽說，我也跟你們一樣中了1000，運氣好差」，接著用買宵夜的理由把爸媽支開，自己把中獎的刮刮樂藏在口袋不敢拿出來，他不想讓爸媽知道的原因有兩個，一是怕爸媽想分一杯羹；二則是怕長輩大嘴巴的個性會害街訪鄰居都知道。

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他開始幻想拿到這100萬，就能買自己想要很久的真人公仔，也能直接休學去日本玩幾個月，「這對物慾跟食慾很大的我來說，無疑是一大誘惑」，所以正在考慮找人帶領，或是低調的到彩券行兌獎。

▲網友勸原PO要好好規劃這筆獎金。（圖／翻攝自dcard）



一派網友支持原PO自己默默去兌獎，「這個金額要去銀行換吧？他們會幫你保密的。你沒義務要分給家人，不說沒關係，不要有罪惡感」、「用自己的錢買的刮刮樂，獎金當然是自己的啊！你又沒有欠誰，快去銀行換吧。」

另一派網友則是勸原PO別想得太樂觀，他的理財觀念有很大問題，「中100萬就要休學玩幾個月...我覺得你還是跟家人講吧，完全沒有理財觀念」、「我也覺得你跟父母講吧，看你想的計畫，幾乎完全沒有理財的概念」、「我也中過一次100萬，扣稅剩80萬，家人每人10萬剩50萬，做公益5萬（買刮刮樂當紅包彩頭，分給親朋好友），再犒賞自己10萬買東西吃好的，就只剩35萬了，你還覺得100萬很多嗎？自己留著好好投資理財吧。」

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