台東首例！　街頭鬥毆遭新法《公然聚眾強暴威脅罪》嚴辦

▲ 台東首例！街頭鬥毆遭新法嚴辦 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

街頭鬥毆案件層出不窮，有鑑於過往警察單位對於此類案件發生，只能依社會秩序維護法處罰拘留或罰錢，無法有效嚇阻有心人士聚眾滋事，內政部為此會同法務部，完成刑法第149條及第150條修正並已在今年初生效，台東警分局創下依新法將聚眾滋事者移送法辦的首例。

日前台東市發生暴力事件，僅因「互看不順眼」即吆喝糾眾圍毆被害人成傷。警方接獲110報案後迅速派遣快打部隊前往處置，並將犯罪嫌疑人帶返勤務處所偵辦，經了解係雙方因乘車糾紛爆發口角，約定檳榔攤談判時發生肢體衝突，2名被害人遭7名犯嫌毆打致肋骨斷裂。

雖然過去刑法妨害秩序罪章中，有149條的「公然聚眾不遵令解散罪」，以及150條的「公然聚眾施強暴脅迫罪」，但法院實務見解對「公然聚眾」的構成要件有疑義，導致類似聚眾滋事案件，只能依社維法處三日以下居留或罰緩。

新法修正後，把「公然聚眾」字眼改為在公共場合「聚集三人以上」，若觸犯第149條，且不聽令解散，可處6 月以下徒刑，首謀罪重可處3年；而在公共場合聚集三人以上，且已著手施強暴脅迫者，可依150條，首謀最重「處5年有期徒刑」。

新法自2020年1月17日生效後，台東警分局創下引用新法將街頭滋事者移送法辦的首例，台東警分局呼籲社會大眾勿以身試法，別再以為「聚眾滋事、街頭鬥毆」僅以違反社會秩序維護法裁處罰款了事。



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