家庭聚餐引爆「連鎖反應」　湖北二姐傳染7人...2患者年夜飯再傳3人

▲多地發生「聚集性病例」。（示意圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

武漢肺炎疫情肆虐，多地發生的「聚集性病例」引發各界關注，南京也有多個病例因同一起家庭聚餐感染。一位確診患者於1月23日參加9人的家庭聚餐，隨後當中7人相繼發病，其中2人在除夕夜又參加另一場15人的家庭聚餐，引發3人發病。

▲感染途徑示意圖 。（圖／翻攝自南京日報）

《南京日報》6日發佈《教訓！防疫期間不要再聚了》，披露「聚集性病例」的感染路徑。患者一1月23日參加9人的家庭聚餐，其中包括來自湖北的二姐。很快9人中有7人相繼發病，7包含患者二和患者三。

病毒傳播仍在繼續。患者二（當時沒發病）和患者三（當時沒有發病）在1月24日（除夕）晚間，在某飯店參加了另外一場家庭聚餐，共15人，隨後又有3人發病。此外，另一名家庭成員因為和此次聚餐的人有密切接觸也被感染。

▼武漢肺炎疫情擴散。（示意圖／達志影像／美聯社）

目前這9名（另2名在外地）患者在南京市公共衛生醫療中心隔離治療，經過排查和追蹤到的密切接觸人員都在醫學觀察中。南京市疾控中心疫情處置組專家表示，新型冠狀病毒感染的肺炎病例可通過呼吸道、密切接觸傳播，聚餐、聚會都有可能引發聚集性疫情。

該位專家表示，最近不少人已經上班，加上馬上進入元宵節，有一些市民「憋不住」想進行一些「家人聚」、「開工飯」、「閨蜜聚」等，鄭重提醒廣大市民，疫情防控進入關鍵階段，大家千萬不能掉以輕心，千萬不能有任何僥倖心理。

▼武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）