傳火神山醫院清潔員「月薪15.75萬」　尋找55歲以下「有愛心、勇氣的人」

▲火神山醫院招募清潔員。（圖／翻攝自微博1989南鄉書童）

記者劉亭／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情持續不斷擴大，大陸官方8天蓋好「火神山醫院」專門收治武漢肺炎病患。網路上流傳火神山醫院招募清潔員，要求年齡在55歲以內，月薪可達3萬至3.5萬人民幣（約13.5萬至15.75萬元新台幣）。

微博上流傳一張「湖北武漢火神山醫院-招保潔員」的招募資料，上面寫著需要10名清潔員，「包吃住，環境好，月薪30000-35000」，主要工作是做好病區的清潔工作，每位員工配有完整的防護設備和有絕對安全的防護措施，「歡迎有愛心，有勇氣，敢擔當的人」加入。

看了這消息之後，大陸網友也紛紛討論，「拿命換的，這個錢不多！只是那醫生護士的工資該給多少」、「包吃住，環境是真滴好，每天有病毒陪伴，而且月薪比平時高十倍」、「火神山招保潔，一個月三萬塊。我媽說這都沒人肯去，我說肯定還是會有人去的，三萬塊對很多家庭來說比命還重要」；但也有很多人認為是假的，「假的吧」。

▲火神山醫院收治武漢肺炎患者。（圖／翻攝新華網）

許多網友也推斷，由於目前火神山醫院是專門救治武漢肺炎的醫院，若是在裡面工作，難免可能有需要接觸到過世病患，或是清理病患的床位、排泄物等高風險工作，因此工作內容一定不輕鬆，但目前許多一線醫護工作更是辛苦。

據瞭解，火神山醫院不設門診，主要救治確診肺炎患者，編設床位1000張，開設重症監護病區、重症病區、普通病區，設置感染控制、檢驗、特診、放射診斷等輔助科室，火神山醫院於2日完工後，當日正式移交給解放軍醫療隊管理使用。

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