「製造恐慌、嚴重破壞本黨形象與聲譽」　國民黨決議停止徐正文黨權

▲徐正文。（圖／記者陳政錄攝）



記者楊蕓／台北報導

湖北台灣同胞返台救援會長徐正文因包機事件中爭議引發批評，國民黨6日經過11位考紀委員同意，決議將徐正文停止黨權，國民黨也強調，沒有涉入第二次包機協調，也從來沒介入名單安排。

根據國民黨考紀會的說明，「徐同志涉嫌違反疾病防治法，既未參與七人小組協商工作，又未經黨中央授權數度自行召開記者會，並接受媒體訪問及公開對外發表疫情，除製造恐慌，干擾與妨礙政府等相關單位團體合作防疫抗疫之進程，甚至自行公布第二航班時間與自行猜測乘客名單，造成風波與不良影響外；且事前不聽本黨中央規勸，剛愎自用，嚴重破壞本黨形象與聲譽。」

文傳會代理主委王育敏表示，國民黨是基於善意，看到兩岸溝通有障礙，無法讓第一次包機成行情況下，至於細節、名單，都是屬於陸委會職權，國民黨中央從沒有涉入名單相關事項，此外，她也強調國民黨並沒有涉入第二次包機協調，國民黨之所以願意幫忙協調，是因為第一次包機遲遲沒辦法成行，而其他國家都開始撤僑，唯獨台灣要從大陸把同胞接回來非常困難，因此才會從旁提供相關協調。

王育敏強調，雙方執行協調包機的過程中，應該要落實優先名單，若陸委會有提供優先名單，海基會應該確保落實，尤其比較弱勢、有台灣身份的人，是否能優先，此外，雙方應該檢討為何名單有出入，返台人士名單應該經過海基會、陸委會雙方討論，他們才是公權力單位，台商會等民間組織則只是從旁協助。

考紀會主委魏平政說明，防疫如同作戰，但徐正文對於防疫工作造成影響，在最短時間內讓他謹言慎行，先行停止黨權的處分，會請黃復興黨部處理後續狀況。

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